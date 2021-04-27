ФАС возбудила дело в отношении «Северстали», её акции упали

Федеральная антимонопольная служба возбудила три дела на рынке плоского проката. По данным ведомства, компании «Северсталь», «ММК» и ПАО «НЛМК» поддерживали монопольно высокие цены, сообщается 27 апреля в телеграм-канале ФАС.
«Рассмотрение в рамках трёх разных дел позволит избежать доступа компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласованию их позиций и действий. В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы», — отмечается в сообщении.
После информации о возбуждении дел акции «Северстали», ММК и НЛМК на Московской бирже упали более чем на 2%. Как передаёт ТАСС, на 10:24 мск акции «Северстали» подешевели на 3,62%, до 1 808 руб. за бумагу, НЛМК на 2,81% — до 271,38 руб. за бумагу, ММК — на 3,57% до 66,765 руб. за бумагу,