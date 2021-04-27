Воспитанник петербургского хоккея Александр Барабанов, выступающий сейчас за «Сан-Хосе», впервые забил в матчах Национальной хоккейной лиги. 27 апреля он нанес точный бросок по воротам «Аризоны».
It's #SJSharks official when @sharkvoice calls your first NHL goal.— San Jose Sharks (@SanJoseSharks) April 27, 2021
Congrats, Alexander Barabanov! pic.twitter.com/C4hFPijDA2
Счет после этого стал 5:3 в пользу команды 26-летнего Барабанова. В итоге «Сан-Хосе» выиграл 6:4. Таким образом, гол россиянина стал победным.
На счету Барабанова 17 минут 15 секунд чистого игрового времени, 4 броска и «+2» полезности.
Для Барабанова эта игра стала первой в составе «Сан-Хосе». Ранее он провел 13 матчей за «Торонто», но сумел за это время отличиться лишь одной голевой передачей.
Александр Барабанов — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017), олимпийский чемпион в составе сборной России (2018). Барабанов — первый с 1988 года петербуржец, выигравший вместе с российскими хоккеистами золото на Олимпиаде.