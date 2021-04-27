Воспитанник петербургского хоккея Александр Барабанов, выступающий сейчас за «Сан-Хосе», впервые забил в матчах Национальной хоккейной лиги. 27 апреля он нанес точный бросок по воротам «Аризоны».

Счет после этого стал 5:3 в пользу команды 26-летнего Барабанова. В итоге «Сан-Хосе» выиграл 6:4. Таким образом, гол россиянина стал победным.



На счету Барабанова 17 минут 15 секунд чистого игрового времени, 4 броска и «+2» полезности.

Для Барабанова эта игра стала первой в составе «Сан-Хосе». Ранее он провел 13 матчей за «Торонто», но сумел за это время отличиться лишь одной голевой передачей.