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Бывший хоккеист СКА Барабанов забил первую шайбу в НХЛ. Для этого ему пришлось сменить команду

Воспитанник петербургского хоккея Александр Барабанов, выступающий сейчас за «Сан-Хосе», впервые забил в матчах Национальной хоккейной лиги. 27 апреля он нанес точный бросок по воротам «Аризоны».

Счет после этого стал 5:3 в пользу команды 26-летнего Барабанова. В итоге «Сан-Хосе» выиграл 6:4. Таким образом, гол россиянина стал победным.

На счету Барабанова 17 минут 15 секунд чистого игрового времени, 4 броска и «+2» полезности.

Для Барабанова эта игра стала первой в составе «Сан-Хосе». Ранее он провел 13 матчей за «Торонто», но сумел за это время отличиться лишь одной голевой передачей.

Александр Барабанов — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017), олимпийский чемпион в составе сборной России (2018). Барабанов — первый с 1988 года петербуржец, выигравший вместе с российскими хоккеистами золото на Олимпиаде.

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