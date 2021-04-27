После послания президента Минпросвещения перечитало учебники и нашло один с промахом

Масштабная проверка учебной литературы началась после послания президента РФ Федеральному собранию, в ходе которого Владимир Путин отметил, что некоторые российские школьные учебники истории не рассказывают о Сталинградской битве .

Министерство просвещения РФ в ходе проверки нашло учебник, который в недостаточном объёме отражает события Сталинградской битвы. Об этом 27 апреля сообщается в телеграм-канале министерства «Большая перемена». Ошибок и искажений в учебниках по истории, которые сейчас используются в школах, не обнаружено.

Эксперты уделили первостепенное внимание предмету «история». «Проверка показала, что в учебниках из федерального перечня, используемых в настоящее время в школах, нет существовавших в старых изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание глава государства», — отмечается в сообщении.

Однако один учебник, к которому можно предъявить претензии, найден. Это «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Волобуева. Его содержание «крайне слабо отражает события Сталинградской битвы».

«Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах. По мнению экспертов, в настоящее время в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличие от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы, — отмечает Минпросвещения. — Итоги проверки дали наглядную объективную картину того, какие учебники сегодня применяются в системе профобучения и какие пробелы существуют».

Депутаты Госдумы при поддержке министерства подготовили пакет поправок в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», которые позволят усилить контроль качества учебников.

