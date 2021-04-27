Молодой водитель «Лады», ударивший две машины в Павловске, задержан

В Петербурге задержан водитель, который в состоянии алкогольного опьянения устроил серьёзное ДТП: в больницу попал его пассажир-подросток.

Как сообщает 27 апреля пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 26-летний житель области задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Отдел дознания ОМВД России по Пушкинскому району возбудил уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ.

Авария произошла 25 апреля около 20:45 на Конюшенной улице, 1, в Павловске. 26-летний мужчина на ВАЗ-21103 выехал на полосу встречного движения и по касательной ударил «Ладу Гранту» (под управлением 46-летней женщины) и BMW 116 (под управлением 27-летней женщины). В результате пострадал 16-летний пассажир ВАЗа. Врачи диагностировали у него множественные травмы и в тяжелом состоянии доставили в детскую городскую больницу.