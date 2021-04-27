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Всего полчаса иностранец был владельцем четверти миллиона. Он отобрал их с молотком у прораба на севере Петербурга

Гражданин Таджикистана задержан в Петербурге за разбойное нападение на прораба

Зарплату для строителей вернули прорабу сотрудники полиции в Петербурге.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 апреля, первое сообщение о том, что у дома 14 по Полюстровскому проспекту на мужчину напали и отобрали сумку, поступило в полицию Калининского района в 15:37. В сумке, по словам 55-летнего потерпевшего, было 280 тысяч рублей, которые он должен был раздать подчиненным. Мужчина уверял, что в 15:15 к нему подбежал неизвестный и, угрожая молотком, отнял у него деньги.

В 15:50 у дома 33 по Полюстровскому проспекту сотрудники уголовного розыска нашли предполагаемого налетчика — им оказался 30-летний гражданин Таджикистана. У него нашли и изъяли сумку с деньгами.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

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Комментарии (7)

08061962
В Таджикистане? Или в России?
Karl_Ivanovich
Вот радости-то, "поймали - судить будут", раньше он за деньги хоть как-то работал, а теперь мы - российские налогоплательщики будем его кормить даром, пока он будет "ожидать суда" и "отбывать наказание"!
VVSss
Это, как в Наша Раша." Как вы отдадите деньги, если получаете 300 р на двоих в год. ". 280 к это зарплата на 30 человек?
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