Всего полчаса иностранец был владельцем четверти миллиона. Он отобрал их с молотком у прораба на севере Петербурга

Зарплату для строителей вернули прорабу сотрудники полиции в Петербурге.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 апреля, первое сообщение о том, что у дома 14 по Полюстровскому проспекту на мужчину напали и отобрали сумку, поступило в полицию Калининского района в 15:37. В сумке, по словам 55-летнего потерпевшего, было 280 тысяч рублей, которые он должен был раздать подчиненным. Мужчина уверял, что в 15:15 к нему подбежал неизвестный и, угрожая молотком, отнял у него деньги.
В 15:50 у дома 33 по Полюстровскому проспекту сотрудники уголовного розыска нашли предполагаемого налетчика — им оказался 30-летний гражданин Таджикистана. У него нашли и изъяли сумку с деньгами.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.