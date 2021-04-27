На трассе М-11 водитель «Газели» догнал большегруз и погиб

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, два автомобиля столкнулись 26 апреля в 23:35 на 653-м километре автодороги «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) в Тосненском районе. По предварительной версии, 47-летний житель Тверской области на «Газели» неверно выбрал скорость движения и дистанцию, из-за чего совершил наезд на двигавшийся в попутном направлении МАN.

Водитель «Газели» скончался на месте. 40-летний водитель грузовика не пострадал. По факту ДТП проводится доследственная проверка.