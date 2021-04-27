В Германии планируют отменить тесты на ковид для вакцинированных и переболевших

Власти Германии анонсировали отмену ряда ограничений для привившихся от коронавирусной инфекции и тех, кто переболел в течение полугода. Об этом 26 апреля сообщается на сайте правительства ФРГ.
По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, «совершенно очевидно», что вакцинированным и выздоровевшим нет необходимости предъявлять результаты экспресс-тестирования там, где они требуются для входа. Например, в парикмахерских, торговых центрах и прочих заведениях.
Распространить послабления могут могут на привившихся через две недели после последнего этапа вакцинации, а также на тех, кто в течение полугода перенёс вызванное вирусом заболевание. «До шести месяцев, потому что именно на этот срок вы можете рассчитывать на достаточную иммунную защиту», — подчёркивают в релизе. Как скоро предполагается отмена ограничений, не уточняется.
Больше конкретики со сроками в планах открытия вакцинации для всего взрослого населения. Пока в Германии приоритет отдают пожилым, сотрудникам медучреждений, а также гражданам с хроническими заболеваниями.
В июне предполагается отменить очерёдность так, чтобы привиться могли вне зависимости от возраста или профессии. «Это не означает, что всех сразу можно вакцинировать. Но тогда каждый может попытаться записаться на прививку», — говорит Меркель.