В Германии планируют отменить тесты на ковид для вакцинированных и переболевших

Власти Германии анонсировали отмену ряда ограничений для привившихся от коронавирусной инфекции и тех, кто переболел в течение полугода. Об этом 26 апреля сообщается на сайте правительства ФРГ.



По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, «совершенно очевидно», что вакцинированным и выздоровевшим нет необходимости предъявлять результаты экспресс-тестирования там, где они требуются для входа. Например, в парикмахерских, торговых центрах и прочих заведениях.

Распространить послабления могут могут на привившихся через две недели после последнего этапа вакцинации, а также на тех, кто в течение полугода перенёс вызванное вирусом заболевание. «До шести месяцев, потому что именно на этот срок вы можете рассчитывать на достаточную иммунную защиту», — подчёркивают в релизе. Как скоро предполагается отмена ограничений, не уточняется.