Старое голландское кино озвучат музыканты musicAeterna

В Петербурге с 27 по 29 апреля пройдёт первый международный фестиваль немого нидерландского кино «Интертитры». В программе — показы фильмов начала XX века под живую музыку в исполнении оркестрантов musicAeterna.

Тема первого сезона — «Голландский угол». Таким термином называют особый тип кадра, когда камера статично смотрит снизу вверх при наклоне горизонта. Приём был особенно популярен в 1940 годах.



На открытии фестиваля в Доме Радио покажут картину «Визит Эйзенштейна в Голландию», снятую режиссёром Хенком Алсемом в 1931 году. Работа — хроника встречи советского кинодеятеля с нидерландскими коллегами, которые пропагандировали поиски нового языка на экране и обращение к социальным вопросам. Тем же вечером пришедшие увидят ленту «Снова найденный» 1914 года Луи Х. Криспейна. Это один из первых художественных полнометражных нидерландских фильмов. Главный герой — ультроортодоксальный иудей, дочь которого влюбляется в неевреея.