Старое голландское кино озвучат музыканты musicAeterna

В Петербурге с 27 по 29 апреля пройдёт первый международный фестиваль немого нидерландского кино «Интертитры». В программе — показы фильмов начала XX века под живую музыку в исполнении оркестрантов musicAeterna.
Тема первого сезона — «Голландский угол». Таким термином называют особый тип кадра, когда камера статично смотрит снизу вверх при наклоне горизонта. Приём был особенно популярен в 1940 годах.
На открытии фестиваля в Доме Радио покажут картину «Визит Эйзенштейна в Голландию», снятую режиссёром Хенком Алсемом в 1931 году. Работа — хроника встречи советского кинодеятеля с нидерландскими коллегами, которые пропагандировали поиски нового языка на экране и обращение к социальным вопросам. Тем же вечером пришедшие увидят ленту «Снова найденный» 1914 года Луи Х. Криспейна. Это один из первых художественных полнометражных нидерландских фильмов. Главный герой — ультроортодоксальный иудей, дочь которого влюбляется в неевреея.
Весь следующий день, 28 апреля, показы будут проходить в реставрационно-хранительском центре Эрмитажа «Старая Деревня». Петербуржцам представят «Месть девушки-рыболова» Яна вана Доммелена 1914 года выпуска, рассказывающий историю женщины, решившей отомстить бросившему её возлюбленному, и «Секрет Делфта» 1917 года. Режиссёр Мауриц Бингер создал один из самых дорогих и зрелищных фильмов 1910 годов: главные герои — выходцы из разных социальных классов, и свои отношения им приходится держать в тайне.
Фестиваль завершится встречей на «Ленфильме». Вечером на экране — юмористическая зарисовка-путешествие «Две девушки из Зеландии в Зандворте», снятая в 1913 году и романтическая драма Маурица Бингера «Северная Кармен» 1919 года. Последняя картина считается классикой нидерландского кинематографа.
Для прохода на показы нужна регистрация, отдельная на каждый день. Коротко о каждом фильме петербуржцам будут рассказывать приглашённые спикеры — куратор отдела немого кино Музея кино Нидерландов EYE Элиф Ронген-Кайнакчи и историк кино Алексей Гусев. Посетителей на всех площадках ждут к 19.00.
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«Фонтанка.ру»