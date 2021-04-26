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Мать оставила троих детей одних дома в Хакасии. Они погибли при пожаре

Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Хакасии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели троих детей при пожаре в жилом доме на станции Аскиз в Хакасии. Об этом 26 апреля сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

Как уточняется в сообщении, вечером этого дня в следственные органы поступило сообщение о том, что в районную больницу доставлены трое детей, пострадавших в результате возгорания квартиры, расположенной в многоквартирном жилом доме на станции Аскиз, которые через непродолжительное время скончались. По данному факту /… / возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК HA (причинение смерти по неосторожности трем лицам).

По предварительной версии, вечером 26 апреля 30-летняя женщина ушла по своим делам, заперев в квартире 6-летнюю и 7-летнюю дочерей и 4-летнего сына. После этого в жилище произошёл пожар. Отмечается, что у детей не было шанса самостоятельно выбраться из горящей квартиры, поскольку она находится на втором этаже, а входная дверь была закрыта на ключ. В ведомстве добавили, что следователи также рассматривают версию о детской шалости с огнём.

В СКР дадут оценку действиям сотрудников органов системы профилактики на предмет возможного наличия в их действиях халатности при работе с семьёй, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

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Комментарии (3)

gencon
Пока латентное большинство не видит связи в количестве таких семей "в трудной жизненной ситуации" и навальным в тюрьме, товарищ майор из семейства оборотней, будет сажать родителей, а молодым неопытным предлагать 450тыс, чтобы родили им первенца.......
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