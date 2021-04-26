Мать оставила троих детей одних дома в Хакасии. Они погибли при пожаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели троих детей при пожаре в жилом доме на станции Аскиз в Хакасии. Об этом 26 апреля сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.



Как уточняется в сообщении, вечером этого дня в следственные органы поступило сообщение о том, что в районную больницу доставлены трое детей, пострадавших в результате возгорания квартиры, расположенной в многоквартирном жилом доме на станции Аскиз, которые через непродолжительное время скончались. По данному факту /… / возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК HA (причинение смерти по неосторожности трем лицам).

