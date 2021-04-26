Продавцы в Telegram получили возможность принимать платежи кредитными картами в любом чате мессенджера

Мессенджер Telegram объявил, что продавцы теперь смогут принимать платежи кредитными картами в любом чате, а покупатели — оставлять «чаевые». О появлении новой функции 26 апреля сообщается в блоге компании.



В Telegram напомнили, что платёжные боты в мессенджере существуют с 2017 года. С их помощью можно оплачивать товары и услуги вроде доставки пиццы, не покидая приложения. С этого дня продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью восьми встроенных платёжных систем в любом чате, включая группы и каналы, — уточняется в сообщении.

