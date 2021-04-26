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Продавцы в Telegram получили возможность принимать платежи кредитными картами в любом чате мессенджера

Telegram объявил о новой бесплатной функции по оплате товаров и услуг

Мессенджер Telegram объявил, что продавцы теперь смогут принимать платежи кредитными картами в любом чате, а покупатели — оставлять «чаевые». О появлении новой функции 26 апреля сообщается в блоге компании.

В Telegram напомнили, что платёжные боты в мессенджере существуют с 2017 года. С их помощью можно оплачивать товары и услуги вроде доставки пиццы, не покидая приложения. С этого дня продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью восьми встроенных платёжных систем в любом чате, включая группы и каналы, — уточняется в сообщении.

Платформа для платежей открытая и бесплатная — Telegram не берёт комиссии и не хранит платёжную информацию. Реквизиты отправляются напрямую платёжной системе, а адрес для доставки — продавцу, чтобы он мог отправить товар. Подключить свой магазин к платформе платежей можно без согласования с Telegram.

При этом покупатель также может оставить «чаевые», чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин, добавили в компании.

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Комментарии (3)

AlBerkut
Больше организаторам 'магазинов' через закладки не нужны будут битки, хватит и карты на дропа? 🤔
Как тебе такое, илонмаск? 😂
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