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Прыжки на батуте закончились для четырехлетней петербурженки в больнице. Травмоопасный отдых заинтересовал прокуратуру

Девочка пострадала во время прыжков на батуте в ТРЦ в Петербурге

Прокуратура начала проверку после того, как в семейном парке развлечиний в Приморском районе Петербурга травмы получил ребёнок. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

По данным «Фонтанки», четырёхлетняя девочка пострадала накануне в развлекательном парке для детей, расположенном в ТРЦ «Меркурий» на улице Савушкина, 141. Она упала во время прыжков на батуте, позже ей потребовалась медицинская помощь.

В больнице ребёнку диагностировали ушиб спины. К понедельнику пациенку выписали.

«Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства при эксплуатации аттракциона, а также даст оценку действиям сотрудников парка», — уточнили в надзорном ведомстве.

Батутный комплекс и поролоновый бассейн предлагают детям в семейном парке «ХлопТоп», он находится на третьем этаже ТРЦ.

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Комментарии (7)

AndrewBarsik
Когда пишу в Прокуратуру жалобу на бездействие Следственного Комитета, который не реагирует на заявление о привлечении к ответственности убийцы, Прокуратура даже не отвечает. Зачем им убийца? Его надо искать, а если найдут, то он опасен. А батутный клуб - вот он - рядышком, никуда не убежит. И безобиден как бабочка. Только с такими нарушениями законности и может бороться то, что по недоразумению называется Прокуратурой.
Adriana_Celentana
Секрет Полишинеля раскрыт: все эти батуты, семейные парки и прочие аттракционы организованы под ответственность родителей.
Неоднократно наблюдала многочисленные нарушения при эксплуатации подобных заведений.
Но они будут работать, пока чей-то ребёнок не погибнет. И тогда либо разборка, либо откуп, но трагедия для родителей при любом раскладе.
265112968
Ну пусть родители в больницу везут. При чем тут СК, батут и читатели Фъ?
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