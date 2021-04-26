Прыжки на батуте закончились для четырехлетней петербурженки в больнице. Травмоопасный отдых заинтересовал прокуратуру

Прокуратура начала проверку после того, как в семейном парке развлечиний в Приморском районе Петербурга травмы получил ребёнок. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба ведомства.



По данным «Фонтанки», четырёхлетняя девочка пострадала накануне в развлекательном парке для детей, расположенном в ТРЦ «Меркурий» на улице Савушкина, 141. Она упала во время прыжков на батуте, позже ей потребовалась медицинская помощь.

В больнице ребёнку диагностировали ушиб спины. К понедельнику пациенку выписали.