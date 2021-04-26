В Москве убийца с BlaBlaCar осуждён на четверть века. На нём три нападения на женщин

«В пути женщина по просьбе Чикирева остановила автомобиль у края проезжей части автодороги М-2 «Крым» на территории Серпуховского района. Обвиняемый потребовал передать ему все деньги и ценности, а после отказа совершил убийство водителя», — приводят подробности в СК. Тело убитой преступник на её Audi вывез в лес, машину позже перегнал в Ярославль и бросил на парковке.

О приговоре Чикиреву 26 апреля сообщает Следственный комитет России. Мужчину признали виновным в разбое, убийстве и неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. 23 декабря 2018 года его в качестве единственного попутчика из Москвы в Тулу через сервис BlaBlaCar взяла 29-летняя женщина.

Ехать в Тулу Чикирев не собирался. В машину к женщине он сел с иным умыслом и подготовкой. Установлено, что мужчина зарегистрировал на BlaBlaCar два аккаунта под вымышленными именами и с их помощью забронировал три места в автомобиле так, чтобы оказаться единственным пассажиром.

Чикирева задержали под новый год. Он житель Серпухова, ранее, как писали СМИ, привлекался за изнасилование и ограбление. СК публиковал запись с его признанием в убийстве женщины-водителя. Она, как оказалось, не единственная его жертва.

«В ноябре 2018 года по объявлению на сайте «Авито» он договорился с женщиной о встрече якобы для просмотра квартиры, которая сдавалась в наем. Находясь в жилом помещении он совершил разбойное нападение в отношении потерпевшей и похитил ее имущество. В декабре 2018 года аналогичным образом он совершил нападение на жительницу Москвы, похитив ее шубу и другое имущество», — говорится в релизе СКР.

Суд приговорил Чикирева к 25 годам лишения свободы. Это максимальный срок по совокупности преступлений. Первые десять лет осуждённому предстоит провести в тюрьме, уточняют в ведомстве, дальше его ждёт колония строгого режима.