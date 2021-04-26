В галерее на Невском покажут работы знаменитого мастера ар-деко Эрте из частных коллекций

Всё вещи специально ради экспозиции попросили у частных коллекционеров, после выставки они отправятся обратно в собрания, так что у вас есть редкий шанс их увидеть. Например, впервые в России покажут бронзовую скульптуру Эрте. Будут на выставке и сериографии, которые художник сделал по эскизам своих лучших обложек журнала «Harper's Bazaar» 20-х годов.

Эрте (Роман Петрович Тыртов) родился в Петербурге в 1892 году в семье высокопоставленного военного — его отец был адмиралом — и прожил почти девяносто лет. Работать во французской столице он начал ещё до революции — в Париже его знали уже в 1914 году. Всю творческую жизнь он работал в стиле ар-деко, хотя застал почти весь XX век с его разнообразием течений и стилей. Долго работал в Америке, в том числе с гигантами киноиндустрии. Художник скончался в Париже в 1990 году.



Эрте создал характерные женские образы, которые стали символами ар-деко, работал как дизайнер, художник театра и кино, много сотрудничал с «глянцем», причём с самого 1915 года. Сам он говорил, что больше всего не любит скуку и уныние, и предпочитает мир грёз, и кажется, ему удалось благополучно прожить там всю жизнь.

