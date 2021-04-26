В Петербурге детей с ДЦП приглашают на бесплатные занятия иппотерапией

У петербургских детей с ДЦП вновь появилась возможность пройти курс реабилитации иппотерапией совершенно бесплатно.



Занятия будут проводить специалисты РОО «Центр взаимной интеграции "Аккорд"». Организация уже много лет проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых.



На бесплатный реабилитационный курс, который пройдёт в рамках благотворительной программы, приглашаются дети с ДЦП от 8 до 16 лет.



Курс состоит из 24 занятий. Проводиться они будут по четыре раза в неделю: два – иппотерапия (оздоровительные занятия на лошади), одно занятие с дефектологом и еще одно – канистерапия (терапевтическое общение со специально обученными собаками).

