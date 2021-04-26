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В Петербурге детей с ДЦП приглашают на бесплатные занятия иппотерапией

У петербургских детей с ДЦП вновь появилась возможность пройти курс реабилитации иппотерапией совершенно бесплатно.

Занятия будут проводить специалисты РОО «Центр взаимной интеграции "Аккорд"». Организация уже много лет проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых.

На бесплатный реабилитационный курс, который пройдёт в рамках благотворительной программы, приглашаются дети с ДЦП от 8 до 16 лет.

Курс состоит из 24 занятий. Проводиться они будут по четыре раза в неделю: два – иппотерапия (оздоровительные занятия на лошади), одно занятие с дефектологом и еще одно – канистерапия (терапевтическое общение со специально обученными собаками).

Организаторы подчёркивают, что для участия в программе необходимо соблюсти ряд условий: посещения должны быть регулярными, а у ребёнка не должно быть противопоказаний.

Занятия начнутся в июне. О том, как записаться на реабилитационный курс, можно узнать в официальном паблике РОО «Аккорд».

Отметим, что «Аккорд» уже не в первый раз проводит бесплатные курсы реабилитации для петербургских детей с ДЦП. Это стало возможным благодаря частным благотворительным пожертвованиям.

РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» — социально ориентированная некоммерческая общественная организация. Основное направление деятельности — иппотерапия, адаптивная верховая езда (проведение оздоровительных, реабилитационных, психокоррекционных, развивающих, рекреационных и спортивных занятий с использованием лошади). Целевая аудитория — лица с ограниченными возможностями, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, члены их семей. «Аккорд» проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых, а также информационно-просветительские встречи об использовании иппотерапии в системе комплексной реабилитации для специалистов и руководителей сферы реабилитации и социальной защиты и поддержки инвалидов, для родителей детей-инвалидов, для студентов профильных вузов. Организация ведёт подготовку волонтёров для работы в иппотерапевтических проектах и организует благотворительные конные праздники для социально не защищенных групп населения. РОО «Центр взаимной интеграции "Аккорд"» существует исключительно на пожертвования.

Иппотерапия — метод реабилитации посредством лечебной верховой езды. Иппотерапия применяется для реабилитации пациентов с неврологическими и другими нарушениями, такими, как аутизм, церебральный паралич, артрит, рассеянный склероз, черепно-мозговая травма, инсульт, травмы спинного мозга, поведенческие и психические расстройства. Метод используется также в случаях поражения слуха и зрения.

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