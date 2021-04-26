В Петербурге детей с ДЦП приглашают на бесплатные занятия иппотерапией

У петербургских детей с ДЦП вновь появилась возможность пройти курс реабилитации иппотерапией совершенно бесплатно.
Занятия будут проводить специалисты РОО «Центр взаимной интеграции "Аккорд"». Организация уже много лет проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых.
На бесплатный реабилитационный курс, который пройдёт в рамках благотворительной программы, приглашаются дети с ДЦП от 8 до 16 лет.
Курс состоит из 24 занятий. Проводиться они будут по четыре раза в неделю: два – иппотерапия (оздоровительные занятия на лошади), одно занятие с дефектологом и еще одно – канистерапия (терапевтическое общение со специально обученными собаками).
Организаторы подчёркивают, что для участия в программе необходимо соблюсти ряд условий: посещения должны быть регулярными, а у ребёнка не должно быть противопоказаний.
Занятия начнутся в июне. О том, как записаться на реабилитационный курс, можно узнать в официальном паблике РОО «Аккорд».
Отметим, что «Аккорд» уже не в первый раз проводит бесплатные курсы реабилитации для петербургских детей с ДЦП. Это стало возможным благодаря частным благотворительным пожертвованиям.