Частично разобранный мотоцикл приглянулся угонщикам в Колпино

В Колпинском районе Петербурга в ночь с субботы на воскресенье у местного жителя угнали мотоцикл. То, что у него не хватает деталей, похитителей не смутило.



Как стало известно «Фонтанке», утром 25 апреля в полицию обратился 26-летний житель Колпино. Молодой человек рассказал, что между девятью часами вечера 24 апреля и 9 утра 25-го от дома 27 по бульвару Трудящихся пропал его мотоцикл Bajaj Boxer BM 150X 2020 года выпуска. Среди особых примет байка он назвал отсутствующие лобовое стекло, кожух цепи и подножку пассажира, а кожух звезды был подготовлен под покраску.