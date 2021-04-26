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Частично разобранный мотоцикл приглянулся угонщикам в Колпино

Мотоцикл без запчастей угнали в Петербурге

В Колпинском районе Петербурга в ночь с субботы на воскресенье у местного жителя угнали мотоцикл. То, что у него не хватает деталей, похитителей не смутило.

Как стало известно «Фонтанке», утром 25 апреля в полицию обратился 26-летний житель Колпино. Молодой человек рассказал, что между девятью часами вечера 24 апреля и 9 утра 25-го от дома 27 по бульвару Трудящихся пропал его мотоцикл Bajaj Boxer BM 150X 2020 года выпуска. Среди особых примет байка он назвал отсутствующие лобовое стекло, кожух цепи и подножку пассажира, а кожух звезды был подготовлен под покраску.

Ущерб заявитель оценил в 71 500 рублей.

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