Гастроли Красноярского театра кукол: путешествие в голову Хармса, поиски волшебного носка и другие сказочные истории

С 28 апреля по 3 мая на сцене Большого театра кукол пройдут гастроли Красноярского театра кукол. В петербургской афише восемь спектаклей на все возрасты — от 1+ до 16+.

Откроет программу спектакль Анны Ивановой-Брашинской «Мой волшебный носок» (28 апреля в 11:00 и 12:30; 29 апреля в 17:00; 30 апреля в 11:00 и 13:00; 3 мая в 12:00 и 13:30). Как нетрудно догадаться, главным героем спектакля становится обычный носок. Правда, очень непоседливый. Зрителям (1+) предстоят его поиски сперва в подводном царстве, затем в пустыне, а оттуда они отправятся в джунгли, где встретят слонов и мартышек.



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







В «Хармсе» (28 апреля в 19:00) Руслана Кудашова зрителей тоже ждет путешествие — по воображению поэта. Только здесь великие русские писатели могут быть пристыжены Дворником и истаять в воздухе. Известные анекдоты, и тоже про великих русских писателей, сперва сражаются друг с другом, а затем схватка перетекает в революцию и штурм цирка. Еще будут полеты на огурце-дирижабле, артобстрел города и невероятный побег самого автора, прыгающего через всё, что попадется под ноги, — детей, старух, дома. (16+)



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







В «Ужасно скрипучей двери» (29 апреля в 14:00 и 16:00) Алёны Волковой героями становятся Стол, Стул, Зеркальный Шкаф и, разумеется, Дверь. Из души последней то и дело рвется чарующая музыка, но когда вырывается — окружающие приходят в ужас. Но однажды случится невероятное… (7+)

«Я — Кулак. Я — А-Н-Н-А» (30 апреля в 19:00) Юлии Каландаришвили — история про девочку, лишенную возможности слышать звуки, но способную по выражению лица, жесту или даже предмету рассказать о человеке больше, чем он знает о себе сам. (12+)



В основе «Папиных историй» (1 мая в 12:00), поставленных Максимом Морозовым и Михаилом Кулишкиным, — книги англичанина Дэвида Алмонда и француза Бернара Фрио. А значит, и папы тоже буду разные. Один обожает мечтать, уверен, что способен летать без подручных средств, и собирается обучить этому дочь. Второй воспитывает сына по собственной педагогической системе. Главным же объединяющим началом здесь ожидаемо становится любовь — к детям, родителям и чудесам. (7+)



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







«Егоркина былина» (1 мая в 19:00) Руслана Кудашова — еще одно путешествие, но на этот раз по стихотворению Александра Башлачева. Спектакль исполняется хорами — мистиков, радио и телевидения и собутыльников. (16+)

«Лиса и заяц» (3 мая в 13:00, 15:00 и 17:00) Екатерины Ложкиной-Белевич предлагает неожиданную трактовку известной русской сказки. Лиса и Заяц здесь большие друзья, которых разводят по разные стороны обстоятельства. Один совершает гнусность, а второй не понимает, как с этим продолжать жить дальше. (3+)



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







Завершатся гастроли мюзиклом о коте «Есть ли жизнь в offline?» (3 мая в 19:00). Режиссер Наталья Степаненко придумала героя романтичного, любящего шататься по крышам, сочинять стихи и музыку. Кот хочет жить здесь и сейчас, а не в выдуманной реальности. Что приведет к самым неожиданным последствиям. (9+)



Наталия Эфендиева

