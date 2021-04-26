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Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге опять держится выше 700

В России выявили 8 803 новых случая заражения COVID-19

За последние сутки в Петербурге зафиксировали 706 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Почти всю прошедшую неделю количество новых инфицированных за день в Северной столице держалось ниже 700, однако в воскресенье, 25 апреля, этот показатель поднялся до 701. По России заметен небольшой рост — за 24 часа выявили 8 803 новых заболевших (8 780 накануне).

Новые случаи COVID-19 за прошедший день зафиксировали по всей России, кроме Ненецкого автономного округа, Еврейской автономной области и Чукотки. Больше всего заболевших насчитали в столице, где заболеваемость за сутки составила 2 687. Петербург — на второй строчке, а Московская область замыкает тройку.

В Северной столице за сутки на COVID-19 проверили почти 14 тысяч человек. Общее число заболевших в городе — 412 864 тысячи.

С начала пандемии в России заболели 4 771 372 человека. Летальных исходов в РФ зафиксировали 108 588, из которых 13 082 в Петербурге. За сутки от коронавируса умерли 356 человек (37 в Петербурге).

Россия по числу выявленных случаев в мировом масштабе держится на пятом месте. Первая тройка по этому показателю не меняется: Бразилия (14,3 миллиона), Индия (почти 17,3 миллиона) и США (почти 32 миллиона). Всего в мире коронавирусом заболели более 147 миллионов.

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Комментарии (1)

Вася ПУПКИН
Погоду наладте, и люди болеть перестанут.
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