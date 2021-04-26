Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге опять держится выше 700

Почти всю прошедшую неделю количество новых инфицированных за день в Северной столице держалось ниже 700, однако в воскресенье, 25 апреля, этот показатель поднялся до 701. По России заметен небольшой рост — за 24 часа выявили 8 803 новых заболевших (8 780 накануне).



Новые случаи COVID-19 за прошедший день зафиксировали по всей России, кроме Ненецкого автономного округа, Еврейской автономной области и Чукотки. Больше всего заболевших насчитали в столице, где заболеваемость за сутки составила 2 687 . Петербург — на второй строчке, а Московская область замыкает тройку.