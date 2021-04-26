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Транспортная прокуратура выясняет, почему у грузового самолёта на подлёте к Петербургу отказал двигатель

У самолета из Хельсинки отказал двигатель при подлете к Петербургу

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки грузового самолета в Пулково.

Как сообщает ведомство 26 апреля, во время полёта командир воздушного судна АН-26 RAF — Avia, рейс Хельсинки — Санкт-Петербург, запросил аварийную посадку по причине отказа левого двигателя. Сел борт с четырьмя членами экипажа благополучно в 8:36.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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Как сообщало Пулково, на земле их ждали сотрудники аварийно-спасательной службы, но их помощь не потребовалась.

Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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Комментарии (6)

adamwest96
Прокуратуру забыли спросить.
Dimitry Antonov
"... прокуратура контролирует ситуацию."
Улыбнуло.
MinimumLaw
Да, да, да! Давайте, застроим все между Шушарами и Славянкой. Не просто ж так там Бегловский трамвайчик будет бегать. Зачем нужна зона безопасности аэропорта? Подумаешь вместо кукурузы очередной лайнер ненароком снесет один-два человейника.
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