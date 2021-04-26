Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки грузового самолета в Пулково.
Как сообщает ведомство 26 апреля, во время полёта командир воздушного судна АН-26 RAF — Avia, рейс Хельсинки — Санкт-Петербург, запросил аварийную посадку по причине отказа левого двигателя. Сел борт с четырьмя членами экипажа благополучно в 8:36.
Как сообщало Пулково, на земле их ждали сотрудники аварийно-спасательной службы, но их помощь не потребовалась.
Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию.