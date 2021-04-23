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РФ предложила США обменяться гарантиями по предотвращению киберугроз

МИД России: Заявления Вашингтона о киберугрозе от Москвы бездоказательны

Власти России предложили США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга и возобновить сотрудничество по предотвращению киберугроз, заявил МИД.

Одним из первых шагов могла бы стать реакция Вашингтона на предложение восстановить диалог в сфере международной информационной безопасности, с которым президент Владимир Путин выступил в сентябре прошлого года, рассказали 23 апреля РИА Новости в МИД.

«Суть российской инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий», — сообщили в министерстве. Среди этих мер — «возможное соглашение о предотвращении инцидентов в информпространстве и глобальная договорённость о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий».

Кроме того, в МИД заявили о готовности к обсуждению с Вашингтоном и другими заинтересованными странами всего спектра вопросов космической безопасности: «Подтверждаем, что мы, как и ранее, открыты к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, включая США».

Комментируя доклад разведки США, в котором Россия названа ведущей угрозой для США в киберпространстве, в МИД отметили, что российская сторона также могла бы назвать Вашингтон своей главной угрозой, не предоставляя фактов. «В худших традициях жанра в документе перечислены «российские провокационные действия» в киберпространстве, однако, как всегда, не приводится конкретных доказательств, подкрепляющих выдвигаемые в наш адрес претензии, — заявили РИА в министерстве. — С таким же успехом мы могли бы назвать Вашингтон нашей главной киберугрозой, не предоставляя никаких фактов, а ссылаясь лишь на недавние воинственные заявления представителей высшего американского истеблишмента о планирующихся массовых кибератаках против российских государственных структур».

Заявления Вашингтона о киберугрозе от России бездоказательны, это предлог для увеличения бюджета американской разведки, считают в российском министерстве иностранных дел.

На прошлой неделе США ввели против России новые санкции. Одним из поводов для них стала мощная кибератака, от которой в конце прошлого года пострадали американские правительственные учреждения. Cпецслужбы США считают эту атаку попыткой получить разведданные и обвиняют в причастности к ней Россию.
Как заявлял советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, в ответ Вашингтон готов использовать не просто санкции, но и «видимые и невидимые» инструменты. А газета The New York Times писала, что США планируют нанести «скрытые контрудары» по российским системам, о которых станет известно российскому руководству, разведке и военным, но не внешнему миру.

В Москве не раз опровергали обвинения в причастности к кибератакам. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что они бездоказательны, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям.

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Комментарии (3)

Castor Troy
Поздно пить Боржоми, CyberFlag уже пролил масло...
Жора__
Т.е. пока были выборы в штатах, то всё устраивало, а когда выборы у нас, то давайте договариваться?))) Лихо!
Cashmare
гарантии, хм... "мамой клянусь, уася" - так что ли? и в любой непонятной ситуации жми кнопку reset, да-да, вон ту, красную
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