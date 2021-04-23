РФ предложила США обменяться гарантиями по предотвращению киберугроз

Власти России предложили США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга и возобновить сотрудничество по предотвращению киберугроз, заявил МИД. Одним из первых шагов могла бы стать реакция Вашингтона на предложение восстановить диалог в сфере международной информационной безопасности, с которым президент Владимир Путин выступил в сентябре прошлого года, рассказали 23 апреля РИА Новости в МИД. «Суть российской инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий», — сообщили в министерстве. Среди этих мер — «возможное соглашение о предотвращении инцидентов в информпространстве и глобальная договорённость о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий».

Кроме того, в МИД заявили о готовности к обсуждению с Вашингтоном и другими заинтересованными странами всего спектра вопросов космической безопасности: «Подтверждаем, что мы, как и ранее, открыты к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, включая США». Комментируя доклад разведки США, в котором Россия названа ведущей угрозой для США в киберпространстве, в МИД отметили, что российская сторона также могла бы назвать Вашингтон своей главной угрозой, не предоставляя фактов. «В худших традициях жанра в документе перечислены «российские провокационные действия» в киберпространстве, однако, как всегда, не приводится конкретных доказательств, подкрепляющих выдвигаемые в наш адрес претензии, — заявили РИА в министерстве. — С таким же успехом мы могли бы назвать Вашингтон нашей главной киберугрозой, не предоставляя никаких фактов, а ссылаясь лишь на недавние воинственные заявления представителей высшего американского истеблишмента о планирующихся массовых кибератаках против российских государственных структур».