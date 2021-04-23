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«Деньги обязательно придут детям». Русфонд решает проблему с SMS-пожертвованиями

Крупнейшая благотворительная организация России Русфонд столкнулась с проблемой: средства, отправленные жертвователями через SMS на короткие номера, не списываются у абонентов, следовательно, не доходят до адресатов. В организации заверили, что в ближайшее время этот вопрос будет решен.

Как рассказали в Русфонде, в апреле часть жертвователей, которые изъявили желание помочь детям, отправили SMS на номер 5541 или 5542, но деньги не списались. В ответ пришло сообщение: «Ваш запрос принят. Списание произойдет до ХХ апреля». Указанная дата уже позади, а средства всё ещё на счету.

«Компания подключается к новому банку для приема мобильных платежей, в связи с этим перевод пожертвований через короткие номера фонда временно недоступен: все запросы пользователей на перевод пожертвований обрабатываются и сохраняются в очередь», — объяснила причину отсрочки перевода платежей Алина Пасынкова, руководитель группы по работе с благотворительными фондами ООО «Миксплат Процессинг» — SMS-провайдера Русфонда.

В Русфонде отметили, что это беспрецедентная ситуация в работе фонда — ещё ни разу за десять лет использования коротких номеров не возникало сбоев, длящихся три недели и больше.

В организации также сообщили, что ожидается, что приём платежей у всех операторов и фактические списания денежных средств с абонентов будут проведены на следующей неделе.

«Не тревожьтесь: деньги, которые вы пытались отправить, обязательно придут детям», — подчеркнули в Русфонде.

Там также отметили, что оказать помощь нуждающимся детям можно не только через SMS, но и другими способами, указанными в конце каждого сбора.

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Комментарии (2)

alexpv
У меня риторический вопрос, а нельзя ли помочь детям со стороны государства, которое в свою очередь для этого откажется от какого-либо амбициозного никчемного проекта, или понизит задранную до небес зарплату чиновникам хотя бы на 5%, неужели у такой
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