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«Газель» на Малоохтинской сгорела под присмотром поливомоечной машины

Две машины МЧС тушили автомобиль на набережной в Петербурге

В результате утреннего пожара в Красногвардейском районе Петербурга частично сгорел фургон «Газель».

Фото: Кадр из видео в vk.com/spb_today
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На Малоохтинском проспекте у здания военного института ВМФ горит «Газель», «вода на месте, пожарные едут», рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На одном из видео в группе рядом с горящим фургоном стоит поливалка.

По данным пресс-службы городского ГУ МЧС, вызов на Малоохтинскую набережную, 80, поступил 23 апреля в 6:39. Два пожарных расчёта (9 человек) ликвидировали возгорание к 6:55. В автомобиле выгорел отсек двигателя и частично обгорел салон.

Фото: Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (3)

Modest_5e4ce41f7533b
В Петербурге постоянно что-то горит, но это не повод превращать блог в справочную МЧС.
ash364
Вот стоит рядом и чтоб не залить пожар водой?
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