В результате утреннего пожара в Красногвардейском районе Петербурга частично сгорел фургон «Газель».
На Малоохтинском проспекте у здания военного института ВМФ горит «Газель», «вода на месте, пожарные едут», рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На одном из видео в группе рядом с горящим фургоном стоит поливалка.
По данным пресс-службы городского ГУ МЧС, вызов на Малоохтинскую набережную, 80, поступил 23 апреля в 6:39. Два пожарных расчёта (9 человек) ликвидировали возгорание к 6:55. В автомобиле выгорел отсек двигателя и частично обгорел салон.