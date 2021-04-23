Женщина умерла из-за тромбов после прививки Johnson & Johnson

Эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США начали расследование смерти 50-летней пациентки.

Как сообщает 23 апреля ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC, в начале апреля женщина получила прививку от COVID-19. Ей дали препарат, разработанный подразделением J&J — компанией Janssen. Смерть наступила в течение двух недель после прививки. По предварительной информации, её причиной стало образование тромбов.

Сейчас нет свидетельств, подтверждающих связь тромбоза и вакцины, отмечают в департаменте здравоохранения штата Орегон.