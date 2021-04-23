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Женщина умерла из-за тромбов после прививки Johnson & Johnson

В США расследуют смерть пациентки, получившей вакцину от коронавируса

Эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США начали расследование смерти 50-летней пациентки.

Как сообщает 23 апреля ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC, в начале апреля женщина получила прививку от COVID-19. Ей дали препарат, разработанный подразделением J&J — компанией Janssen. Смерть наступила в течение двух недель после прививки. По предварительной информации, её причиной стало образование тромбов.

Сейчас нет свидетельств, подтверждающих связь тромбоза и вакцины, отмечают в департаменте здравоохранения штата Орегон.

13 апреля ЦКПЗ и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Janssen из-за возможных побочных эффектов после вакцинации. В общей сложности в США данным препаратом были вакцинированы 6,8 млн человек, при этом власти зарегистрировали шесть случаев возникновения тромбов у женщин в возрасте от 18 до 48 лет через 6–13 дней после прививки, одна из пациенток умерла. В течение суток использование препарата было приостановлено во всех штатах США.

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Комментарии (8)

Modest_5e4ce41f7533b
Человечество стоит на пороге раскрытия ужасной тайны. Доказано, что все умершие на протяжении всей своей жизни пили воду. Среди всех причин смерти, эта самая универсальная, присутствующая повсеместно и защититься от нее не получится ни при каких обстоятельствах.
Cashmare
6 человек на 6.8 млн - и то расследуют. а у нас всё просто "ни одного случая не зарегистрировано", ибо не регистрируют, типа сам помер
Piter Russo
Вакцина свежая мало изученная, не по классической технологии сделана, выборка на испытуемых не большая была. К сожалению трагедии будут - фактически прививаемые тестеровщики на себе...
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