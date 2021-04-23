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Автобус на Ленинском оставил мощную вмятину на борту УАЗа и выломал ему колесо

В Петербурге столкнулись автобус и УАЗ

Километровая пробка образовалась на Ленинском проспекте перед пересечением с проспектом Народного Ополчения из-за ДТП утром 23 апреля.

На перекрёстке столкнулись автобус и УАЗ «Патриот». УАЗ получил сильный удар в водительскую сторону, вывернуло колесо. «Скорая и ДПС на месте», — сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», по предварительной информации, автомобиль выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Автобус маршрута № 130 следовал без пассажиров. Пострадавших нет.

В целом по городу загруженность дорог в норме — 6 баллов, что типично для утреннего часа пик. Рекордно длинную пробку «Яндекс» зафиксировал в 7:15 — 7,3 километра на внешней стороне КАД от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта.

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