Километровая пробка образовалась на Ленинском проспекте перед пересечением с проспектом Народного Ополчения из-за ДТП утром 23 апреля.
На перекрёстке столкнулись автобус и УАЗ «Патриот». УАЗ получил сильный удар в водительскую сторону, вывернуло колесо. «Скорая и ДПС на месте», — сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», по предварительной информации, автомобиль выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Автобус маршрута
В целом по городу загруженность дорог в норме — 6 баллов, что типично для утреннего часа пик. Рекордно длинную пробку «Яндекс» зафиксировал в 7:15 — 7,3 километра на внешней стороне КАД от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта.