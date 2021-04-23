У этого ДТП было мало шансов, но оно всё же произошло. Получилось так, что ни водитель не разглядел идущего по «зебре» человека, ни пешеход не подумал убедиться в безопасности перехода.



Как сообщает 23 апреля «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», по предварительной информации, накануне около 21 часа на Выборгской набережной, 29 водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.