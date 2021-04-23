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Серьёзное ДТП на набережной Невы на видео: автомобиль, не тормозя, надвигается на медленного пешехода

Женщина пострадала в ДТП на Выборгской набережной в Петербурге

У этого ДТП было мало шансов, но оно всё же произошло. Получилось так, что ни водитель не разглядел идущего по «зебре» человека, ни пешеход не подумал убедиться в безопасности перехода.

Как сообщает 23 апреля «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», по предварительной информации, накануне около 21 часа на Выборгской набережной, 29 водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

На записи камеры наблюдения видно, что после удара женщина довольно быстро встала на ноги. Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести доставили в Мариинскую больницу.

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Комментарии (19)

Михаил 953
Интересно, что творится в голове человека, пишущего «У этого ДТП было мало шансов...»?
«Фонтанка» - увольняй гастарбайтеров!
>> Нидьзя в чёрном вышло на дорогу
У пострадавшей на самокате светится яркий фонарь. Его трудно не заметить. Шла женщина по правилам, спешившись. Убедилась, что у автомобиля есть достаточно времени для спокойного торможения. В этом не согласен с автором статьи. Но, видимо, водитель отвлёкся. Чтобы исключить возможность для водителей отвлекаться во время движения, нужно как можно больше сужений, изгибов и искусственных неровностей. Не стоит думать, что это направлено против автомобилистов. Наоборот, это сохранит жизнь и здоровье и их детям, пожилым родителям, байкерам, велосипедистам, и им самим. В условиях прямой ровной дороги данный переход является опасным, таким лучше не пользоваться. При проектировании дорожной сети необходимо исходить из того, что за рулём может оказаться любой человек, в любом состоянии. Причём необязательно с плохими намерениями. В Петербурге нужна система дорожного движения, менее зависимая от человеческого фактора, и понимание транспортного развития в целом.
rusbos
Организация дорожного движения в СПб нацелена на сдерживание естественного прироста населения.
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