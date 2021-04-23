До конца недели ожидаются дожди. В дневные часы, впрочем, может выглянуть солнце. Температура держится в плюсовых значениях, ночью она даже превышала обычные показатели для конца апреля.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу в Петербурге днём вероятные кратковременные дожди, местами снежная крупа, ветер умеренный. Температура воздуха ночью составляла плюс 4–6 градусов, днём 7–9.
Плюс 5 — это повышенная ночная температура для 23 апреля, плюс 8 днём — это норма, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 23 апреля в Петербурге бывает паcмурно, от минус 1 до плюс 13 градусов в течение суток. Холоднее всего в этот день было в 1981 году, минус 7, а теплее всего — в 2001 году, плюс 20.
В выходные в дневные часы, по прогнозу синоптиков, будет на 1 градус прохладнее, в ночь на воскресенье — до 0 градусов. Осадки сохранятся.