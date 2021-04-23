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При устойчивом плюсе в Петербурге может пойти не только дождь, но и снег

Синоптики обещают Петербургу осадки и до плюс 9 градусов

Погода в Петербурге утром 23 апреля больше напоминает осеннюю, чем весеннюю.

До конца недели ожидаются дожди. В дневные часы, впрочем, может выглянуть солнце. Температура держится в плюсовых значениях, ночью она даже превышала обычные показатели для конца апреля.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу в Петербурге днём вероятные кратковременные дожди, местами снежная крупа, ветер умеренный. Температура воздуха ночью составляла плюс 4–6 градусов, днём 7–9.

Плюс 5 — это повышенная ночная температура для 23 апреля, плюс 8 днём — это норма, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 23 апреля в Петербурге бывает паcмурно, от минус 1 до плюс 13 градусов в течение суток. Холоднее всего в этот день было в 1981 году, минус 7, а теплее всего — в 2001 году, плюс 20.

В выходные в дневные часы, по прогнозу синоптиков, будет на 1 градус прохладнее, в ночь на воскресенье — до 0 градусов. Осадки сохранятся.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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