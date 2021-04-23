Исполком УЕФА примет окончательное решение по городам — хозяевам Евро-2020

В понедельник исполком УЕФА не смог принять окончательного решение по утверждению Бильбао, Мюнхена и Дублина в качестве городов, в которых пройдут матчи предстоящего чемпионата Европы. Комитету было представлено несколько вариантов проведения матчей в этих городах, он поручил администрации УЕФА подготовить конкретные предложения для принятия решения 23 апреля.

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в пятницу окончательно утвердит список городов, в которых пройдут матчи чемпионата Европы. Под вопросом находится проведение игр в Дублине и Мюнхене, власти которых не могут гарантировать допуск зрителей на стадионы, пишет 23 апреля ТАСС .

В среду власти Бильбао сообщили, что город не примет матчи чемпионата Европы. В заявлении на сайте администрации отмечалось, что УЕФА прислал оргкомитету Бильбао уведомление о том, что в одностороннем порядке лишает город права принимать игры Евро.

В Дублине должны пройти матчи Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Швеция — Польша (23 июня) и один из матчей 1/8 финала (29 июня). В Лондоне изначально планировалось провести семь игр: Англия — Хорватия (13 июня), Англия — Шотландия (18 июня), Чехия — Англия (22 июня), один матч 1/8 финала (26 июня), два полуфинала (6, 7 июля) и финал (11 июля), встречи состоятся на стадионе «Уэмбли», вместимость которого составляет 90 000 зрителей.



13 апреля мэр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что не может гарантировать проведение игр со зрителями. Мюнхен должен принять матчи Франция — Германия (15 июня), Португалия — Германия (19 июня), Германия — Венгрия (23 июня) и четвертьфинальную игру 2 июля.

На данный момент провести матчи Евро-2020 со зрителями на трибунах готовы Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим.