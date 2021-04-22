Ботанический сад зовёт отмечать День подснежника и любоваться орхидеями

24–25 апреля Ботсад приглашает всех желающих любоваться первоцветами в парке-дендрарии. Фестиваль приурочен ко Дню подснежника, который учредили в 1984 году в Англии. Там считается, что эти цветы, высаженные вокруг дома, берегут от злых духов.

В Саду обещают настоящие «ковры» из первоцветов, в парке также будет проходить квест. Среди первых цветут галантусы, крокус, белоцветники, хионодоксы, морозники — все это вы увидите на прогулке и квесте. А в Зелёном домике можно будет посмотреть две выставки: «Растения — соблазнители, хищники, собственники» — про особые виды взаимодействия растений с животными, например можно будет увидеть более 20 видов орхидей, некоторые из которых ранее не выставлялись, и экспозицию ботанической живописи.

Сад напоминает, что первоцветы очень мало живут в срезке, но люди все равно собирают из них букеты. Поэтому не стоит покупать срезанные подснежники у браконьеров — на планете и так с каждым годом все меньше этих цветов. Лучше, предлагает Ботсад, прийти в парк и полюбоваться ими в естественной среде.

Фестиваль День подснежника пройдёт в Ботаническом саду 24–25 апреля. В эти дни Сад работает с 10:00 до 17:30, касса — до 16:30, вход только по фестивальным билетам. Подробности — на сайте Ботсада.

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Анастасия Семенович