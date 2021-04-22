Житель Петербурга поехал кататься на кайтборде в Мурино, где увидел огромную лужу. 22 апреля он рассказал корреспонденту 47news о впечатлениях после заплыва.

Дело было так. Во время прогулки по Воронцовскому бульвару в Мурино Никиту Попова впечатлила огромная лужа. Оценив ее масштабы с помощью квадрокоптера, мужчина решил прокатиться здесь на кайтборде. Заплыв состоялся 10 апреля.

Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Поделиться Поделиться







По словам Никиты, поле между Воронцовским и Петровским бульварами хорошо продувается ветром, и глубина лужи позволяла здесь устроить заплыв. Но в выбранный день ветер был достаточно рваным. Из-за непогоды пришлось долго поднимать и надувать парус, посерфить удалось буквально 5–10 минут. Но впечатления от заплыва это никак не испортило.



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