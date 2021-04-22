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«Думал, что порву костюм о железки». Петербуржец покорил огромную муринскую лужу на кайте

Житель Петербурга поехал кататься на кайтборде в Мурино, где увидел огромную лужу. 22 апреля он рассказал корреспонденту 47news о впечатлениях после заплыва.

Дело было так. Во время прогулки по Воронцовскому бульвару в Мурино Никиту Попова впечатлила огромная лужа. Оценив ее масштабы с помощью квадрокоптера, мужчина решил прокатиться здесь на кайтборде. Заплыв состоялся 10 апреля.

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По словам Никиты, поле между Воронцовским и Петровским бульварами хорошо продувается ветром, и глубина лужи позволяла здесь устроить заплыв. Но в выбранный день ветер был достаточно рваным. Из-за непогоды пришлось долго поднимать и надувать парус, посерфить удалось буквально 5–10 минут. Но впечатления от заплыва это никак не испортило.

47news

«Такое чувство, что осуществил хулиганисто-детскую мечту. Очевидцы тоже оценили заплыв — кто-то снимал на видео из соседних домов, а прохожие улыбались. Думал, что порву костюм о железки, но тут довольно чисто. Если погода позволит, может, еще как-нибудь здесь прокачусь», — рассказал серфер.

Кайтингом Никита занимается уже четвёртый год, он также преподаёт этот вид спорта детям и взрослым. По его словам, хорошие места для серфинга можно найти в Сестрорецке, Большой Ижоре или на Ладоге.

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Комментарии (1)

AlBerkut
А совмещение с космонавтикой где?
Или в свободное от кайтинга время хомячков дубиналом кормит😉😂😂😂
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