Псаки рассказала, что Байден делает в свободное время

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, как президент США Джо Байден проводит свободное время.

«Как многие американцы, он любит кино, у него две собаки, которых он любит. Я бы сказала, думаю, он любит проводить время с семьей и теми, кого он любит, чтобы просто передохнуть, как это делает большинство людей по всей стране», — сказала Псаки на брифинге в ответ на вопрос, как Байден проводит свободное время, особенно вечера, пишет 22 апреля РИА Новости.

По словам представителя Белого дома, все это Байден делает тогда, когда у него, «лидера свободного мира, выдается ограниченное количество свободного времени». Псаки подчеркнула, что «президент очень близок со своей семьей, не только с (женой) доктором Байден, но и внуками, с которыми он, когда выдается такая возможность, проводит время в выходные», а также со своими детьми.

