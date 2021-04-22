Сотрудники МЧС тушили пожар в одной из многоэтажек в Кудрово. Из дома были эвакуированы 18 человек, сообщили 22 апреля 47news в экстренных службах Ленинградской области.

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о пожаре на Столичной улице в Кудрово поступило около девяти часов вечера 22 апреля. Горело четыре балкона на 16-м этаже. По информации ведомства, огнём были охвачены 40 квадратных метров.

