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Горящие балконы осветили Кудрово и вынудили людей отвлечься от домашних дел

Под Петербургом пожарные тушили горящую квартиру

Сотрудники МЧС тушили пожар в одной из многоэтажек в Кудрово. Из дома были эвакуированы 18 человек, сообщили 22 апреля 47news в экстренных службах Ленинградской области.

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о пожаре на Столичной улице в Кудрово поступило около девяти часов вечера 22 апреля. Горело четыре балкона на 16-м этаже. По информации ведомства, огнём были охвачены 40 квадратных метров.

При тушении пожара задействована автолестница. Как сообщают очевидцы в соцсетях, к данному часу с огнём удалось справиться.

Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала, но известно, что одному человеку потребовалось обследование медиков.

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Комментарии (4)

Иванов Ив Ив
Пенопласт?
Иванов Ив Ив
А теперь расскажите из чего делают балконы и остекление горе-строители современных человейников-муравейников, если они горят так за милую душу.
Mimo_Prohodil
Как вредно курить на балконе и кидать бычки вниз...
Погорельцам сочувствую, и надеюсь, что хотя бы часть восстановления кто-нить за них оплатит - виновник, или застройщик, который поставил горючие пакеты. Верхние же этажи тоже поплавились и прокоптились. Надеюсь, что горели только балконы, или может только снаружи...
А вообще интересно - как тушили с помощью лестницы, как быстро, и как смогли проехать/подъехать
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