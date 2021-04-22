Суд в Петербурге прекратил дело режиссёра Станислава Шмелёва. В протестной акции он не участвовал, а выбирал локации для съемок

Приморский суд Петербурга прекратил дело режиссёра и актёра Станислава Шмелёва, известного по роли в сериале «Ранетки». Об этом «Фонтанке» 22 апреля сообщила адвокат «Апологии протеста» Луиза Магомедова.



Защитница рассказала, что Станислава задержали накануне на Исаакиевской площади. Полицейские насилие не применяли, однако, по словам режиссёра, не представились. Ночь Шмелёв провёл в 25 отделе полиции на Беговой. Ему вменяли стандартную статью КоАП об участии в массовом мероприятии.

В суде защите удалось доказать, что Шмелёв приехал в Петербурга 12 апреля для работы над новым проектом. На руках у него были все документы, в том числе заключённые контракты. 21 апреля он вышел на улицы Северной столицы, чтобы выбрать локации для съёмок. В этот момент его и усадили в автобус к остальным задержанным. Суд не нашел оснований для привлечения его к ответственности и прекратил производство по делу.