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Суд в Петербурге прекратил дело режиссёра Станислава Шмелёва. В протестной акции он не участвовал, а выбирал локации для съемок

Актёра из сериала «Ранетки» отпустили из зала петербургского суда после задержания и ночи в полиции

Приморский суд Петербурга прекратил дело режиссёра и актёра Станислава Шмелёва, известного по роли в сериале «Ранетки». Об этом «Фонтанке» 22 апреля сообщила адвокат «Апологии протеста» Луиза Магомедова.

Защитница рассказала, что Станислава задержали накануне на Исаакиевской площади. Полицейские насилие не применяли, однако, по словам режиссёра, не представились. Ночь Шмелёв провёл в 25 отделе полиции на Беговой. Ему вменяли стандартную статью КоАП об участии в массовом мероприятии.

В суде защите удалось доказать, что Шмелёв приехал в Петербурга 12 апреля для работы над новым проектом. На руках у него были все документы, в том числе заключённые контракты. 21 апреля он вышел на улицы Северной столицы, чтобы выбрать локации для съёмок. В этот момент его и усадили в автобус к остальным задержанным. Суд не нашел оснований для привлечения его к ответственности и прекратил производство по делу.

Станислав Шмелёв известен среди прочего ролью в подростковом сериале «Ранетки». В 2015 и 2016 году он снял сериалы «Провокатор» и «Не пара».

Тем временем в Петербурге продолжают рассматриваться дела задержанных участников несогласованной протестной акции в поддержку Алексея Навального. Красносельский суд определил 14 суток ареста 18-летнему Александру Щербакову, 3 дня ареста 44-летней Анне Фишер, 5 суток ареста 26-летнему Артёму Щербинину. Петроградский суд на 3 суток арестовал 24-летнего Александра Ахневского.

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Комментарии (6)

Урус-Баши
Возмутительно! Если арестовали, значит, за дело. Шатался по городу без дела - сядь! Это плевок суда в росгвардию. Того хуже, в Макарова (самого!). И ещё:)))))((((( - тролли всегда скобки рядами рисуют.
PS И, чуть не забыл, главное: Гы-Гы
зызы: ещё чуть не забыл: Во франции с америкой, где у расейских миллиардёров дома и семьи, полиция мочит народ ещё хуже. и ещё раз Гы-Гы
MidNightWoodpecker
Во ловкач, даже документами прикрытия обзавелся. Надо бы его"Ранеток" на экстремизм пропаганду чего-нибудь и проверить.
alexadmin
Позиция суда: нет основания не доверять сотруднику полиции.
Позиция всех прочих граждан: нет основания доверять сотруднику полиции.
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