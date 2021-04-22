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Из Турции в Россию за сутки вывезли около 4,6 тысячи пассажиров

Авиакомпании 21 апреля вывезли из Турции в Россию около 4,6 тысячи пассажиров, выполнив 20 рейсов, сообщила Росавиация 22 апреля.

Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее решил ограничить авиасообщение РФ с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, пишет РИА Новости.

«Двадцать первого апреля российские и турецкие авиакомпании перевезли из Турции в Россию около 4,6 тысячи пассажиров. Российскими перевозчиками выполнено 16 рейсов из Стамбула и Антальи в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Уфу и Казань. Также выполнено 4 рейса по маршруту Стамбул — Москва турецкими авиакомпаниями», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что рейсы из Занзибара (Танзания) в Москву в этот день не выполнялись. Вывозные рейсы на данном направлении запланированы на 24 апреля и 25 апреля.

Росавиация отмечает, что для авиапассажиров подготовлены специальные памятки о перевозках из Турции и Танзании.

Добавляется, что оперштаб Росавиации продолжает свою деятельность в постоянном режиме.

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Комментарии (1)

lenten
Теперь эти 4,6 тысячи на карантин?
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