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Начнем с простого. Киплинг — чей писатель?
Действие «Книги Джунглей» происходит в Сионийских горах. Где это?
Кто вообще такие Табаки?
Из-за кого вообще Маугли оказался один в лесу?
Кто убил Шер Хана?
«Таков закон джунглей». А каков?
А что говорит Закон Джунглей о дипломатии?
Одна из прелестей Закона Джунглей состоит в том, что...
Киплинга в СССР любили и издавали. Каких взглядов он придерживался?
Киплинг написал не только «Книгу Джунглей». О чем стихотворение «Мировая с медведем?»
«Всякие мелкие Табаки». А как вы помните законы джунглей и хорошо ли знаете Киплинга?
Вы явно живёте не по законам джунглей.
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«Всякие мелкие Табаки». А как вы помните законы джунглей и хорошо ли знаете Киплинга?
Неплохо! Но у великого писателя для вас ещё есть сюрпризы...
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«Всякие мелкие Табаки». А как вы помните законы джунглей и хорошо ли знаете Киплинга?
Отличные знания! Вам есть, о чем поговорить с президентом!