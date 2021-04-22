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«Всякие мелкие Табаки». А как вы помните законы джунглей и хорошо ли знаете Киплинга?

Президент России не впервые в своих выступлениях делает отсылки к «Книге Джунглей» Редьярда Киплинга. Проверьте, насколько хорошо вы помните творчество писателя!

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«Всякие мелкие Табаки». А как вы помните законы джунглей и хорошо ли знаете Киплинга?

Вы явно живёте не по законам джунглей.

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FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

«Всякие мелкие Табаки». А как вы помните законы джунглей и хорошо ли знаете Киплинга?

Неплохо! Но у великого писателя для вас ещё есть сюрпризы...

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FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

«Всякие мелкие Табаки». А как вы помните законы джунглей и хорошо ли знаете Киплинга?

Отличные знания! Вам есть, о чем поговорить с президентом!

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Комментарии (6)

vic_5e4cd1938d1a8
А видео ряд из советского качественного и хорошо известного мультфильма Фонтанка решила заменить на забугорные картинки, милые сердцам её прозападных сотрудников и хозяев .
kоt-obormot
Пускай вовочка еще пополнит свой лИтИратУрный запас вот таким рассказом из этой книги; «Ри́кки-Ти́кки-Та́ви»
Foxit
Ко всему Путина пришьют. Не надоело?
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