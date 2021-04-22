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В Нижегородской области собираются построить Сталин-центр

Трёхэтажный музей, посвящённый Иосифу Сталину, может появиться в городе Бор Нижегородской области

В городе Бор Нижегородской области собираются построить Сталин-центр — музей, посвященный Иосифу Сталину. Возвести его планирует региональное отделение КПРФ.

Как сообщается 22 апреля на сайте регионального отделения партии, нижегородские коммунисты намерены 8 мая заложить первый камень в строительство Сталин-центра. В этот же день будет заложена капсула времени потомкам с датой вскрытия 9 мая 2045 года — в день 100-летия Великой Победы.

На сайте нижегородского реготделения КПРФ размещены эскизы здания. Предполагается, что это будет трёхэтажный особняк с большой террасой на крыше. Кто станет инвестором проекта, на сайте КПРФ не уточняется.

Фото: Пресс-служба нижегородского регионального отделения КПРФ
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Ранее «Фонтанка» писала, что в декабре 2019 года два бюста Сталина появились в Петербурге и Волгограде. Открытие памятников приурочили к 140-летию вождя. Петербургский памятник разрешения на установку не получал и разместился в городском отделении КПРФ. В Волгограде же бюст Сталина был установлен прямо на одной из центральных улиц — также возле здания местного обкома.

Фото: Пресс-служба нижегородского регионального отделения КПРФ

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Комментарии (15)

ShkVAl
Вот прекрасные люди. Какие высокие слова. Про рабство, например. Кредиты и ипотеки забыли упомянуть. Невозможность переехать куда-то, потому что работа тут. Ну-ну... Мудрецы интернетные...
Игорь Полетаев
Раб всегда скучает по крепкой руке хозяина и его звонкой плётке. Раб никогда не мечтает о свободе, он мечтает о своих рабах.
Brevnault
Зачем строить? Вон, в Геленджике особняк пустует. Там и разместить музей Кобы Вискарионыча. В комнате грязи.
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