В городе Бор Нижегородской области собираются построить Сталин-центр — музей, посвященный Иосифу Сталину. Возвести его планирует региональное отделение КПРФ.



Как сообщается 22 апреля на сайте регионального отделения партии, нижегородские коммунисты намерены 8 мая заложить первый камень в строительство Сталин-центра. В этот же день будет заложена капсула времени потомкам с датой вскрытия 9 мая 2045 года — в день 100-летия Великой Победы.



На сайте нижегородского реготделения КПРФ размещены эскизы здания. Предполагается, что это будет трёхэтажный особняк с большой террасой на крыше. Кто станет инвестором проекта, на сайте КПРФ не уточняется.

