В городе Бор Нижегородской области собираются построить Сталин-центр — музей, посвященный Иосифу Сталину. Возвести его планирует региональное отделение КПРФ.
Как сообщается 22 апреля на сайте регионального отделения партии, нижегородские коммунисты намерены 8 мая заложить первый камень в строительство Сталин-центра. В этот же день будет заложена капсула времени потомкам с датой вскрытия 9 мая 2045 года — в день 100-летия Великой Победы.
На сайте нижегородского реготделения КПРФ размещены эскизы здания. Предполагается, что это будет трёхэтажный особняк с большой террасой на крыше. Кто станет инвестором проекта, на сайте КПРФ не уточняется.
Ранее «Фонтанка» писала, что в декабре 2019 года два бюста Сталина появились в Петербурге и Волгограде. Открытие памятников приурочили к 140-летию вождя. Петербургский памятник разрешения на установку не получал и разместился в городском отделении КПРФ. В Волгограде же бюст Сталина был установлен прямо на одной из центральных улиц — также возле здания местного обкома.