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Восстание трамваев: легковым автомобилям не удалось проскочить через пути на Наличной и Петергофском

Два автомобиля попали под трамваи в Петербурге за 10 минут

Сразу два похожих ДТП с трамваями за 10 минут произошло 22 апреля в Красносельском и Василеостровском районах Петербурга. Всего же за четверг очевидцы сообщали о четырех авариях с электротранспортом.

Как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Петергофском шоссе, около ТРЦ «Жемчужная Плаза», трамвай 36-го маршрута снес легковой автомобиль. В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» рассказали, что водитель автомобиля ехал на запрещающий сигнал светофора, и на перекрёстке с улицей Пограничника Гарькавого трамвай задел машину левым передним углом. В ДТП никто не пострадал, участники разъехались по расписке. Задержка движения составила 20 минут — с 16:38 до 16:58.

Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Второе ДТП произошло на Наличной улице, около станции метро «Приморская», пишут в группе. По информации «Горэлектротранса», попутный Hyundai повернул налево перед трамваем 6-го маршрута. Пострадавших в аварии не было, участники простояли с 16:45 по 17:09 и разъехались по расписке.

Ранним утром 22 апреля трамвай ударил в бок легковой автомобиль на перекрестке Клочкова переулка и улицы Коллонтай, рассказывала участница группы Мария.

А днем трамвай 16-го маршрута, проезжая по улице Марата, подрихтовал переднюю часть автомобилю Audi. По словам очевидца Владимира, трамвай «решил проскочить на розовый». Произошедшее попало на камеру видеорегистратора.

Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
трамвай не страдает даже при фиолетовом сигнале светофора и при любых манёврах жителей аулов и кишлаков
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