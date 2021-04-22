Сразу два похожих ДТП с трамваями за 10 минут произошло 22 апреля в Красносельском и Василеостровском районах Петербурга. Всего же за четверг очевидцы сообщали о четырех авариях с электротранспортом.

Как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Петергофском шоссе, около ТРЦ «Жемчужная Плаза», трамвай 36-го маршрута снес легковой автомобиль. В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» рассказали, что водитель автомобиля ехал на запрещающий сигнал светофора, и на перекрёстке с улицей Пограничника Гарькавого трамвай задел машину левым передним углом. В ДТП никто не пострадал, участники разъехались по расписке. Задержка движения составила 20 минут — с 16:38 до 16:58.