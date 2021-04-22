Skoda отзывает в России новые Karoq. Из-за протершейся обивки у них могут не сработать подушки безопасности

ООО «Фольксваген Груп Рус» объявило об отзыве почти четырех сотен кроссоверов Skoda Karoq. Из-за проблем с безопасностью им придется заменить обивку.
Как сообщает 22 апреля пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 372 автомобиля Skoda Karoq, проданных в 2021 году. Оказалось, что у кроссоверов, выпущенных в определенный период, при длительной эксплуатации и, соответственно, износе обивки сидений боковые подушки безопасности может срабатывать некорректно. В результате они могут не обеспечить достаточной защиты пассажирам.
Список VIN-кодов, попавших под сервисную кампанию машин, опубликован в приложении на сайте Росстандарта. В дилерских центрах в автомобилях поменяют обивки спинок передних сидений. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.