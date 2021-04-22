Москалькова не увидела нарушения прав человека во время акций протеста. Никто не жаловался

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и её коллеги из регионов не получали жалоб в связи c прошедшими накануне акциями протеста в городах России.

«Ни одного обращения. Аппарат работал до 8 утра сегодня, мы мониторили ситуацию во всех регионах, была с уполномоченным по правам человека в других регионах на связи», — заявила она РИА Новости 22 апреля.

Омбудсмену в Москве «тоже ни одного обращения не поступало».

Татьяна Москалькова решением Госдумы сегодня была переизбрана на должность уполномоченного по правам человека. Этот пост она занимает с 22 апреля 2016 года.