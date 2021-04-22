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Москалькова не увидела нарушения прав человека во время акций протеста. Никто не жаловался

Уполномоченный по правам человека в РФ заявила об отсутствии обращений после несогласованных акций

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и её коллеги из регионов не получали жалоб в связи c прошедшими накануне акциями протеста в городах России.

«Ни одного обращения. Аппарат работал до 8 утра сегодня, мы мониторили ситуацию во всех регионах, была с уполномоченным по правам человека в других регионах на связи», — заявила она РИА Новости 22 апреля.

Омбудсмену в Москве «тоже ни одного обращения не поступало».

Татьяна Москалькова решением Госдумы сегодня была переизбрана на должность уполномоченного по правам человека. Этот пост она занимает с 22 апреля 2016 года.

«Эта работа выполняется очень эффективно, в силу вашей компетенции профессионального юриста, человека, который прошел в этой жизни все этапы непростой службы в разных сферах», — сказал ей председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По сводным данным МВД, в среду 21 апреля в 29 городах России на несогласованные акции, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. В столичном ГУВД сообщали, что в несогласованной акции в центре Москвы 21 апреля приняли участие около 6 тыс. человек, в Петербурге говорили о 4,5 тыс.

По данным «ОВД-Инфо» на утро 22 апреля, общее число задержанных на несогласованных акциях накануне составило 1788. В Петербурге — 808, на втором месте Уфа со 119. В Москве — 30. Почему так — разбиралась «Фонтанка».

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Комментарии (6)

265055770
Все задержанные всем довольны, просят добавить срок задержания?
SNOW
Покупайте грибочки. Да нет, никто из покупателей не приходил, не жаловался.
hyperborean
унтерменша Москалькова
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