Генпрокуратуре предложили дать право блокировать призывы к участию в несанкционированных акциях и фейковые сообщения о терактах в интернете

Полномочиями блокировать в интернете призывы к участию в несанкционированных митингах предложено наделить Генпрокуратуру РФ. Соответствующую инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом со ссылкой на члена комиссии, председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева 22 апреля сообщает «Интерфакс».



Также Генпрокуратуре предлагается дать право блокировать фейковые сообщения о терактах.



«Соответствующие поправки предлагается внести в законопроект, который сейчас готовится Госдумой ко второму чтению», — заявил Груздев.

