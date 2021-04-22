FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +8
76.82р92.29р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Генпрокуратуре предложили дать право блокировать призывы к участию в несанкционированных акциях и фейковые сообщения о терактах в интернете

Госдума готовит новый законопроект о блокировке призывов к участию в незаконных акциях

Полномочиями блокировать в интернете призывы к участию в несанкционированных митингах предложено наделить Генпрокуратуру РФ. Соответствующую инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом со ссылкой на члена комиссии, председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева 22 апреля сообщает «Интерфакс».

Также Генпрокуратуре предлагается дать право блокировать фейковые сообщения о терактах.

«Соответствующие поправки предлагается внести в законопроект, который сейчас готовится Госдумой ко второму чтению», — заявил Груздев.

По его словам, изменение закона не нарушит базовых принципов свободы слова, поскольку заблокированные авторы смогут оспорить решение прокуратуры в суде. Член правительственной комиссии также отметил, что у государства «должны быть механизмы защиты общества от негативного информационного воздействия».

Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который позволяет ограничивать доступ к информации, содержащей обоснование или оправдание экстремистской или террористической деятельности. Такое решение сможет принимать генеральный прокурор РФ или его заместители.

Согласно ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации в течение суток, она может быть оштрафована в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Brevnault
У Хинштейна с Боярским появился конкурент - председатель правления Ассоциации юристов России Груздев Владимир Сергеевич.
Говорят, родной брат Груздева Ивана Сергеевича - мужа Ларисы Груздевой, убитой Фоксом Евгением Петровичем. Но это не точно.
AlBerkut
Предлагаю запретить теракты в интернете! 😉😎😂😂😂
YUZ
Что бы еще можно придумать запретить?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний