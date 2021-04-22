Генпрокуратуре предложили дать право блокировать призывы к участию в несанкционированных акциях и фейковые сообщения о терактах в интернете

Полномочиями блокировать в интернете призывы к участию в несанкционированных митингах предложено наделить Генпрокуратуру РФ. Соответствующую инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом со ссылкой на члена комиссии, председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева 22 апреля сообщает «Интерфакс».
Также Генпрокуратуре предлагается дать право блокировать фейковые сообщения о терактах.
«Соответствующие поправки предлагается внести в законопроект, который сейчас готовится Госдумой ко второму чтению», — заявил Груздев.
По его словам, изменение закона не нарушит базовых принципов свободы слова, поскольку заблокированные авторы смогут оспорить решение прокуратуры в суде. Член правительственной комиссии также отметил, что у государства «должны быть механизмы защиты общества от негативного информационного воздействия».
Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который позволяет ограничивать доступ к информации, содержащей обоснование или оправдание экстремистской или террористической деятельности. Такое решение сможет принимать генеральный прокурор РФ или его заместители.