«У него лицо убийцы». В парадной на Васильевском острове незнакомец напал на сестру ученого Чилингарова

Художница, сестра исследователя-полярника Артура Чилингарова подверглась нападению в парадной собственного дома на Васильевском острове в Петербурге. Распустивший руки незнакомец задержан.



Как стало известно «Фонтанке» 22 апреля, нападение произошло два дня назад в парадной дома на 1-й линии Васильевского острова. Полицию вызвала соседка, которая немногим позже девяти часов вечера услышала крики. Она выбежала из квартиры, но злоумышленника на лестнице уже не было.

Пострадавшая — младшая сестра учёного, специалиста по Арктике и Антарктике Артура Чилингарова. Она доцент кафедры реставрации и дизайна Государственной полярной академии. Архитектор, художница, работы которой, согласно открытым источникам, находятся в частных и музейных собраниях в России и за её пределами. На следующей неделе она отмечает 72-летие.