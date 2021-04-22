«У него лицо убийцы». В парадной на Васильевском острове незнакомец напал на сестру ученого Чилингарова

Художница, сестра исследователя-полярника Артура Чилингарова подверглась нападению в парадной собственного дома на Васильевском острове в Петербурге. Распустивший руки незнакомец задержан.
Как стало известно «Фонтанке» 22 апреля, нападение произошло два дня назад в парадной дома на 1-й линии Васильевского острова. Полицию вызвала соседка, которая немногим позже девяти часов вечера услышала крики. Она выбежала из квартиры, но злоумышленника на лестнице уже не было.
Пострадавшая — младшая сестра учёного, специалиста по Арктике и Антарктике Артура Чилингарова. Она доцент кафедры реставрации и дизайна Государственной полярной академии. Архитектор, художница, работы которой, согласно открытым источникам, находятся в частных и музейных собраниях в России и за её пределами. На следующей неделе она отмечает 72-летие.
Полицейским она описала мужчину в тёмно-синих джинсах и чёрной футболке. Рост средний, на вид не старше 35 лет. Он несколько раз ударил женщину по голове, пока соседка, вероятно, не спугнула его.
Петербурженке оказали помощь в Мариинской больнице и отпустили в удовлетворительном состоянии. В полиции возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Подозреваемого задержали. Эту информацию «Фонтанке» подтвердила пострадавшая, которая сейчас находится в УМВД на Железноводской.
«Задержали. Вчера его видела — лицо убийцы. Раньше он на изнасилованиях специализировался», — рассказала она.