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Португалия приоткрывается для россиян. Пока доступен только один регион

Португальская Мадейра открыла «зеленый коридор» для россиян

Автономный регион Португалии решил самостоятельно открыться для иностранных путешественников.

«Мадейра первым из регионов Португалии открыла «зеленый коридор» для иностранных туристов, в том числе россиян», — сообщает 22 апреля АТОР со ссылкой на Институт туризма Португалии в Москве.

Для посещения португальского архипелага необходимо перед полетом заполнить анкету на специальном сайте madeirasafe.com. После этого путешественник получит QR-код, который проверят в аэропорту. Также условие посещения Мадейры — это отрицательный результат теста на коронавирус, который сделан за 72 часа до прибытия. Тест можно сделать и в аэропорту, однако после этого придется сидеть на самоизоляции.

Россия пока не запустила прямые полеты в Португалию.

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Комментарии (4)

asgard
С турции уже одну новую модификацию завезли опять, ждем следующую
Альтруист-2
А визу где взять??
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