Португалия приоткрывается для россиян. Пока доступен только один регион

Автономный регион Португалии решил самостоятельно открыться для иностранных путешественников.



«Мадейра первым из регионов Португалии открыла «зеленый коридор» для иностранных туристов, в том числе россиян», — сообщает 22 апреля АТОР со ссылкой на Институт туризма Португалии в Москве.

Для посещения португальского архипелага необходимо перед полетом заполнить анкету на специальном сайте madeirasafe.com. После этого путешественник получит QR-код, который проверят в аэропорту. Также условие посещения Мадейры — это отрицательный результат теста на коронавирус, который сделан за 72 часа до прибытия. Тест можно сделать и в аэропорту, однако после этого придется сидеть на самоизоляции.