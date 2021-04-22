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Госдума отменила «день тишины» при многодневном голосовании

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании 22 апреля приняли в третьем чтении закон, согласно которому агитировать за кандидата можно будет вплоть до дня выборов.

Как, сообщается на сайте нижней палаты парламента, теперь «предвыборная агитация должна оканчиваться в 00:00 часов по местному времени первого дня [многодневного] голосования».

Таким образом, благодаря поправкам так называемого «дня тишины» накануне не будет — запрет на стимулирование граждан отдать свой голос будет касаться непосредственно дней голосования.

Закон также устанавливает, что в случае обжалования решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата административное исковое заявление может быть подано в вышестоящую избирательную комиссию в течение пяти дней. Решение комиссии, принятое по жалобе, может быть обжаловано только в суде.

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Комментарии (3)

Piter Russo
День тишины заменили на многоликий галдеж...
260642921
Правильно, день тишины нужен для того, чтобы граждане могли спокойно обдумать свой ВЫБОР. А выборы теперь нужны не для того, чтобы граждане сделали свой ВЫБОР, а для того, чтобы этот выбор был приятен Кремлю. Для решения этой задачи день тишины ни к чему.
kоt-obormot
"Им бы понедельники взять и отменить!"©
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