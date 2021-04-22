Госдума отменила «день тишины» при многодневном голосовании

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании 22 апреля приняли в третьем чтении закон, согласно которому агитировать за кандидата можно будет вплоть до дня выборов.
Как, сообщается на сайте нижней палаты парламента, теперь «предвыборная агитация должна оканчиваться в 00:00 часов по местному времени первого дня [многодневного] голосования».
Таким образом, благодаря поправкам так называемого «дня тишины» накануне не будет — запрет на стимулирование граждан отдать свой голос будет касаться непосредственно дней голосования.
Закон также устанавливает, что в случае обжалования решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата административное исковое заявление может быть подано в вышестоящую избирательную комиссию в течение пяти дней. Решение комиссии, принятое по жалобе, может быть обжаловано только в суде.