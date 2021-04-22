Маленькая Соня мечтает ходить самостоятельно и надеется на помощь

Соне из посёлка Мга Ленинградской области 4 года. В этом возрасте энергия большинства детей бьёт через край: они играют, бегают и прыгают. Но только не Соня. У девочки врождённый передний вывих обеих голеней и комбинированная деформация стоп. Самостоятельно она может сделать не более двух шагов, поэтому передвигается только на коляске или с маминой помощью.

Соня перенесла три серьёзные операции — деформацию не исправить за один раз, поскольку дефект затронул и кости, и суставы. Но благодаря юному возрасту, ей можно хирургическим способом исправить ножки, и в будущем она сможет самостоятельно ходить и полноценно развиваться. Только сделать это можно при одном условии — между операциями ножки должны быть зафиксированы в анатомически правильном положении, чтобы их рост происходил в соответствии с физиологической нормой. Иначе все операции будут бесполезны.



Для этого девочке необходимы дорогостоящие аппараты, которые будут крепиться на ноги. Их изготовят по индивидуальному слепку, с голеностопными и коленными шарнирами. Также необходимы туторы (ортопедическое изделие, предназначено для фиксации, коррекции функций нижних конечностей, используется в состоянии покоя).



Однако эти медизделия не входят в индивидуальную программу реабилитации Сони, поэтому получить их за счёт государства она не может.



Мама Сони Наталья одна воспитывает троих детей. Сонечка из них самая младшая. Из-за своей особенности девочка не ходит в детский сад, а из-за малого возраста не может сама о себе позаботиться дома — это делает мама, поэтому не может работать. Отец не принимает участия в их жизни.

