Люксовый KIA Quoris остановили после погони два патруля ДПС и один Росгвардии около станции метро «Кировский завод», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На их кадрах видно, что машины встали в левом ряду. Толпившимся в пробке автомобилистам было непросто объезжать их.
Один из силовиков на видео проводит манипуляции с колесом «КИА».
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали о нарушителе. Первое требование об остановке водитель «КИА» проигнорировал, и его нагнали у дома 47 по Стачек. В салоне находились лица азиатской внешности. В ходе осмотра полицейские нашли в машине два паспорта на имя граждан РФ и патент. Документы при визуальном осмотре вызвали сомнения в подлинности. Полицейские дозвонились до граждан, указанных в документах. Они пояснили, что с водителем знакомы. Они сами передали ему свои паспорта и патент — для трудоустройства.
Водитель доставлен в 31 отдел полиции. Туда же вызваны и граждане, чтобы дать объяснения.