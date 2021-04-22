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Люксовую машину гнали по Стачек, у водителя нашли чужие паспорта и странный патент

Полиция организовала погоню на одной из основных магистралей Петербурга

В утренний час пик на проспекте Стачек — центральной магистрали Кировского района города — петербуржцы стали очевидцами погони. Задержание и последовавшие оперативные действия усилили затор.

Люксовый KIA Quoris остановили после погони два патруля ДПС и один Росгвардии около станции метро «Кировский завод», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На их кадрах видно, что машины встали в левом ряду. Толпившимся в пробке автомобилистам было непросто объезжать их.

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Один из силовиков на видео проводит манипуляции с колесом «КИА».

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали о нарушителе. Первое требование об остановке водитель «КИА» проигнорировал, и его нагнали у дома 47 по Стачек. В салоне находились лица азиатской внешности. В ходе осмотра полицейские нашли в машине два паспорта на имя граждан РФ и патент. Документы при визуальном осмотре вызвали сомнения в подлинности. Полицейские дозвонились до граждан, указанных в документах. Они пояснили, что с водителем знакомы. Они сами передали ему свои паспорта и патент — для трудоустройства.

Водитель доставлен в 31 отдел полиции. Туда же вызваны и граждане, чтобы дать объяснения.

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Комментарии (4)

263888341
Кворис это не Люкс, это Ультрай Хай Премиум Вип
radon
KIA люксовая машина? Не, не в курсе...
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