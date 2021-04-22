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Петербуржец оштрафован за птиц. Зяблики, овсянки, снегири и клёст пережили испытание

Росприроднадзор в Петербурге выпустил птиц, пойманных для незаконной торговли

Мужчина поймал почти два десятка птиц и хотел их продать в Петербурге. Инспекторы Росприроднадзора освободили их.

Как сообщает 22 апреля пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, в начале апреля у станции метро «Выборгская» инспекторы провели рейд и изъяли у петербуржца 18 певчих птиц. Он собирался их продать в Сампсониевском саду — незаконно. Это были щеглы, зяблики, овсянки, снегири, чижи и клёст.

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Птиц выпустили в природу на территории парка Лесотехнической академии. А мужчину привлекли к административной ответственности по факту нарушения правил пользования объектами животного мира (часть 3 статьи 8.37 КоАП РФ). За незаконную добычу певчих птиц ему придется заплатить штраф 40 тысяч рублей.

пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

О фактах незаконной торговли певчими птицами Управление Росприроднадзора просит сообщать по телефону: +7-921-987-58-99.

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Комментарии (6)

killbeachtrash
Жуткий преступник, я даже нервничать начал.
АСмуров
Ещё бы бродячих кошек сократить, а то совсем птиц не стало.
265055770
Да, это уже не бёрдвотчер, а бёрдкэтчер!
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