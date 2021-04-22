Мужчина поймал почти два десятка птиц и хотел их продать в Петербурге. Инспекторы Росприроднадзора освободили их.

Как сообщает 22 апреля пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, в начале апреля у станции метро «Выборгская» инспекторы провели рейд и изъяли у петербуржца 18 певчих птиц. Он собирался их продать в Сампсониевском саду — незаконно. Это были щеглы, зяблики, овсянки, снегири, чижи и клёст.