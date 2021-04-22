Петербуржцам покажут Марс глазами его обитателей

В июле 1965 года аппарат «Маринер-4» сделал первые снимки Марса с близкого расстояния: земляне увидели скучную «лунную» поверхность. Но с тех пор многое изменилось. О том, как видят Марс его «обитатели» — марсианские аппараты, расскажет 24 апреля в библиотеке им. Грибоедова Олег Семёнов, фотограф Северо-Западной федерации космонавтики России. Бесплатно, 6+

Когда аппарат «Викинг-1» в 1970-х прислал на Землю очередные фото Марса, люди несколько оживились: с поверхности Красной планеты на них смотрело человеческое лицо. Собственно, планета была не красная, а, судя по фото, серая. Но лицо было видно отчетливо. Позже появлялись снимки с лучшим разрешением, и стало очевидно: увы, просто холм. Впрочем, люди и сейчас находят на фото с Марса то забытый кем-то «перочинный ножик» (и не смущает, что он полтора метра длиной), то какого-нибудь зверя.

Олег Семенов расскажет, как одна и та же планета может быть и красной, и серой — в зависимости от фильтров, через которые на нее смотришь. И почему утром Марс — один, днем — другой, вечером — третий. В случае пыльной бури — соответственно, пыльный. И это не говоря уже о том, что мы видим лишь ничтожную часть спектра — не видим рентген, гамма-излучения, микроволновое излучение и т. д.



Слушаем лекцию «Планета Марс глазами его обитателей» 24 апреля в библиотеке им. А. С. Грибоедова (Садовая ул., д. 33). Начало в 21:00.



Александра Шеромова

