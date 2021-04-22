Авария с «перевертышем» произошла утром 22 апреля в Калининском районе Петербурга. Кроссовер и легковой автомобиль не разъехались друг с другом на перекрестке. Произошедшее попало на видео.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на регулируемом перекрестке Замшиной улицы и проспекта Металлистов столкнулись легковой автомобиль Toyota и кроссовер Ford. От удара последний опрокинулся на бок.
На записи с камеры наблюдения, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как «Форд» выезжает на перекресток по проспекту Металлистов, хотя встречный поток ждет зеленого сигнала. В этот момент по Замшиной едет «Тойота» и врезается кроссоверу в бок, отчего тот разворачивается и опрокидывается. К месту ДТП сразу же сбегаются очевидцы, которые ставят Ford обратно на колеса.
Авария обошлась без пострадавших, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.