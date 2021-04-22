Авария с «перевертышем» произошла утром 22 апреля в Калининском районе Петербурга. Кроссовер и легковой автомобиль не разъехались друг с другом на перекрестке. Произошедшее попало на видео.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на регулируемом перекрестке Замшиной улицы и проспекта Металлистов столкнулись легковой автомобиль Toyota и кроссовер Ford. От удара последний опрокинулся на бок.