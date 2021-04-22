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«Тойота» уронила «Форд» на Замшиной. Кто кого не пропустил, записала камера

Кроссовер перевернулся после столкновения с легковым автомобилем в Петербурге

Авария с «перевертышем» произошла утром 22 апреля в Калининском районе Петербурга. Кроссовер и легковой автомобиль не разъехались друг с другом на перекрестке. Произошедшее попало на видео.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на регулируемом перекрестке Замшиной улицы и проспекта Металлистов столкнулись легковой автомобиль Toyota и кроссовер Ford. От удара последний опрокинулся на бок.

На записи с камеры наблюдения, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как «Форд» выезжает на перекресток по проспекту Металлистов, хотя встречный поток ждет зеленого сигнала. В этот момент по Замшиной едет «Тойота» и врезается кроссоверу в бок, отчего тот разворачивается и опрокидывается. К месту ДТП сразу же сбегаются очевидцы, которые ставят Ford обратно на колеса.

Авария обошлась без пострадавших, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (18)

f0ntan
Объясняю всем нерусским, что Замшина улица отвечает на вопрос "чья?", а не "кого?". Также как на вопрос "чей?", а не "кого?" отвечают Басков переулок, Тучков мост, Репищева улица. В предложном падеже все объекты, названные в честь кого-то или чего-то, склоняются как на Замшиной (на чьей), на Репищевой, на Тучковом, на Басковом. На вопрос "чей?" отвечают и традиционные русские фамилии. Иванов - род Ивана. Петров - род Петра и т.д.
260652921
Где вы там Тойоту то увидили??))
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