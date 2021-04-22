В России выросли просроченные долги по потребительским кредитам

Агентство уточняет, что на 1 апреля 2021 года доля простроченных микрозаймов выросла на 4,8 % (до 30,4 % ), автокредитов — на 1 % (до 7,5 % ), ипотеки — на 0,1 % (до 1,5 % ), а доля просрочки по кредитным картам за год, напротив, сократилась на 0,8 % (до 7 % ).

По оценке национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля просроченных долгов россиян по потребительским кредитам на 1 апреля 2021 года выросла на 5,3 п.п. И составила 25 % от всего портфеля кредитов данного вида. Об этом 22 апреля сообщает ТАСС .

«Банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, выдавая розничные кредиты прежде всего тем гражданам, чьи показатели долговой нагрузки и персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на приемлемом уровне», — процитировало ТАСС директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

Волков отметил, что динамика роста доли кредитов с просрочкой свыше 90 дней в 2020–2021 годах была довольно незначительной и её обуславливала, прежде всего, реструктуризация банками проблемных кредитов.

«Если бы она [реструктуризация проблемных кредитов] не была проведена, доля розничных кредитов с просрочкой могла быть существенно выше. При этом если в сегменте потребительских кредитов их доля достигла четверти от всех действующих кредитов данного типа, то в ипотеке за прошедший год она практически не изменилась, а в сегменте кредитных карт даже сократилась», — заключил эксперт.