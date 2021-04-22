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Под дождь отправили анонимные минеры школьников, пациентов поликлиники, чиновников и членов «Единой России» в Петербурге

Больше 2 тысяч жителей Петербурга оказались на улице из-за писем о заминировании

Двадцать одно учебное заведение проверяли сотрудники полиции в разных районах города после виртуальных угроз. За ними бомбы искали в офисах «Единой России» в Петербурге. А также трех районных администрациях.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 апреля, после полуночи в среду на электронную почту УФСБ упало письмо от минера, который обещал взрывы СВУ в учебных заведениях Северной столицы. За карту «закладок» хотел извинений в любом виде на странице «ВКонтакте».

С раннего утра силовики пришли с проверкой в пять гимназий, которые были упомянуты в письме. Пока они обходили здания, электронные сообщения о заминированиях получили школы, расположенные в Красногвардейском и Выборгском районах, а также поликлиника № 50. Из нее, а также двух школ, в которых администрация приняла решение об эвакуации, вывели на улицу почти 1 600 человек.

Никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ на территории не было обнаружено.

Около 11 утра помощь полиции потребовалась «Единой России». Им на почту пришло письмо о заложенных бомбах в офисах политической партии в Петербурге. «Взрывоопасная» весточка пришла в «ЕдРо», как полагают специалисты, из Сингапура.

Во время осмотра трех помещений в Адмиралтейском, Московском и Петроградском районах настоящей петербургской погодой пришлось наслаждаться 20 сотрудникам офисов.

К обеду руки минеров дотянулись и до чиновников. Анонимки прилетели в три администрации Кировского, Калининского и Адмиралтейского районов. Здания, где работают чиновники, и территорию около них проверили. Из администрации Кировского района вывели на время проверки 376 человек, а в Калининском районе — 182 человека.

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Комментарии (3)

1st.spb
Это в каком Санкт-Петербурге сегодня дождь в Адмиралтейском районе? В виртуальном?
alexadmin
Неужели волна ненависти к ЕР докатилась уже до Сингапура?
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