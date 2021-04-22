Петербург предложил Госдуме блокировать в Рунете сайты — продавцы ядов

Законодательное собрание Петербурга 22 апреля приняло в целом проект федеральной инициативы, которая предполагает блокировку сайтов, торгующих сильнодействующими веществами. Документ будет направлен на рассмотрение в Госдуму.
Авторы — депутаты Денис Четырбок и Анастасия Мельникова — предложили распространить возможность включать в реестр запрещенных сайты, которые содержат данные о способах, методах разработки, изготовления и использования сильнодействующих и ядовитых веществ, а также местах их приобретения.
Парламентарии уточняли в пояснительной записке, что ответственность за незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ устанавливает статья 234 УК РФ.