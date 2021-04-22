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Петербург предложил Госдуме блокировать в Рунете сайты — продавцы ядов

ЗакС Петербурга хочет расширить реестр запрещенных сайтов

Законодательное собрание Петербурга 22 апреля приняло в целом проект федеральной инициативы, которая предполагает блокировку сайтов, торгующих сильнодействующими веществами. Документ будет направлен на рассмотрение в Госдуму.

Авторы — депутаты Денис Четырбок и Анастасия Мельникова — предложили распространить возможность включать в реестр запрещенных сайты, которые содержат данные о способах, методах разработки, изготовления и использования сильнодействующих и ядовитых веществ, а также местах их приобретения.

Парламентарии уточняли в пояснительной записке, что ответственность за незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ устанавливает статья 234 УК РФ.

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Комментарии (3)

RemyMartin
Ззззапретительный зззуд.
265112968
Докладываю для "продвинутых депутатов" типа Денис Четырбок и Анастасия Мельникова. Зачем вы лезете туда, в чём ничего не понимаете?
Кстати, в какой области является специалистом А. Мельникова? Какое у нее профильное образование и опыт работы?
dlv1960
И «Новичок» тоже?!:)
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