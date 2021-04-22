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С Беглова спросят за шум в «Цветочном питомнике». Установить защитные экраны на Пулковском должны были 6 лет назад

Депутаты Петербурга заинтересовались отсутствием шумозащиты на Пулковском шоссе

Губернатору Петербурга Александру Беглову предстоит ответить, когда установят шумозащитные экраны напротив дома № 105 по Пулковскому шоссе. Соответствующий депутатский запрос Алексея Макарова 22 апреля поддержал на заседании парламент.

Депутат обращает внимание, что жители микрорайона «Цветочный питомник» неоднократно жаловались на шум, и по итогам проверки прокуратура обратилась в суд с иском к ГКУ «Дирекция транспортного строительства». В 2015 году горсуд обязал учреждение устранить нарушения — привести уровень шума в соответствие с нормами. Только в 2020 году дирекция заключила контракт на капремонт автодороги М-20 Санкт-Петербург — Киев (псковская трасса).

Однако в ответе вице-губернатора Максима Соколова, на который ссылается в запросе Макаров, срок окончания работ — октябрь 2022 года, а шумозащитные экраны только планируется установить в июле текущего года.

Александру Беглову придется держать ответ, почему решение суда не исполняется уже более пяти лет и как осуществляется контроль за соблюдением сроков работ.

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Комментарии (5)

german_5e4d02dc5a4f9
Фонтанка, у вас новости пишет одессит? "С Беглова спросят за шум". Дава Гоцман?
Nikolay Sabotach
А что слушать-то? Ме да бе???
265112968
Хорошо, что при путине порядок и прогресс.
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