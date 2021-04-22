С Беглова спросят за шум в «Цветочном питомнике». Установить защитные экраны на Пулковском должны были 6 лет назад

Депутат обращает внимание, что жители микрорайона «Цветочный питомник» неоднократно жаловались на шум, и по итогам проверки прокуратура обратилась в суд с иском к ГКУ «Дирекция транспортного строительства». В 2015 году горсуд обязал учреждение устранить нарушения — привести уровень шума в соответствие с нормами. Только в 2020 году дирекция заключила контракт на капремонт автодороги М-20 Санкт-Петербург — Киев (псковская трасса).

Губернатору Петербурга Александру Беглову предстоит ответить, когда установят шумозащитные экраны напротив дома № 105 по Пулковскому шоссе. Соответствующий депутатский запрос Алексея Макарова 22 апреля поддержал на заседании парламент.

Однако в ответе вице-губернатора Максима Соколова, на который ссылается в запросе Макаров, срок окончания работ — октябрь 2022 года, а шумозащитные экраны только планируется установить в июле текущего года.

Александру Беглову придется держать ответ, почему решение суда не исполняется уже более пяти лет и как осуществляется контроль за соблюдением сроков работ.